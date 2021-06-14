تراند اليوم : إنطلاق أول برنامج إسلامي على قناة تلفزيونية إيطالية

من بلاد الرومان، هو اسم أول برنامج إسلامي بدأت محطة “ار تي بي” التلفزيونية المحلية في مدينة بيرشيا في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا، بثّ أول حلقاته الجمعة الماضية باللغة العربية.

وقال المسؤول عن البرنامج الإمام أبو عمار السوداني لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أن "هدفنا ليس تقليد البرامج القائمة بالفعل على القنوات العربية، ولكننا نريد الحديث عن دور الإسلام في الغرب وفي إيطاليا من الناحية الاجتماعية والثقافية والدينية، وموضوعات توضح حقيقة الإسلام، ومحاولة تطبيق مبادئه في حياتنا اليومية".

وأضاف "يتضمن المشروع أيضًا إنجاز تقارير تلفزيونية عن أحوال المسلمين في إيطاليا، وتسجيل البرامج في مدن أخرى، مثل ميلانو وتورينو والبندقية، حيث سنقوم باستضافة قادة الطوائف الإسلامية المحلية، كما سنعطي مساحة كبيرة أيضًا للمسلمين الإيطاليين".

ولفت السوداني إلى أن بث القناة عبر القمر الأوروبي هوت بيرد يغطي 88% من أنحاء العالم، حيث يصل إلى أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا والخليج العربي ودول بلاد الشام والشمال الأفريقي، كما يمكن المشاركة في البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي ومشاهدة حلقاته عبر يوتيوب.