تراند اليوم : سلحفاة تكره زوجها بعد أن بلغت عامها الـ115

وكالات – مشرق نيوز

اضطرت حديقة حيوان كلاجنفورت بجنوب النمسا للبحث عن وسيلة لوقف تدهور العلاقات الزوجية بين سلحفتين عملاقتين يزيد عمرهما عن 100 عام وقررت فصلهما عن بعضهما في قفصين مختلفين بعد حياة زوجية حافلة استمرت 36 عامًا كانا خلالها نعم الزوجين.

وقالت اولجا هاب مديرة حديقة حيوان كلاجنفورت: "لم يشفع للسلحفاة الذكر"بولدي" ما وفره من حنان لزوجته" بي بي" طوال 36 عاماً لتتناسى بي بي كل ذلك الحنان و تستبدله بسلوك عدواني إنعكس في عض بولدي بعنف في أماكن متفرقة من جسدة لأسباب غير معروفة".

وكشفت المديرة أن المسئولين عن السلحفتين لم يجدوا وسيلة للحد من كراهية بي بي المفاجأة لبولدي عندما تنتابها حالة الهياج من بولدي سوى إلهائها عنه بتقديم الطماطم الطازجة لها.

وقد أثار هذا التغير المفاجيء في تصرفات بي بي إستغراب القائمين عن الحديقة فبادروا باستدعاء طبيب نفسي لمعرفة سبب هذا التغيير المفاجيء في سلوكها من الحب إلى الكراهية.

وأرجع الطبيب هذا التغيير في مشاعر الأنثى إلى أن الأنثى ربما تكون قد فقدت مشاعر الحب بسبب تقدمها في السن بعد أن بلغت هي و ذكرها عامهما الخامس عشر بعد المائة.

يذكر أن حديقة حيوان كلاجنفورت كانت قد اشترت بولدي و بي بي عام 1976 من حديقة حيوان بال بسويسرا.