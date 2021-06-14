تراند اليوم : بريطانية نامت في أبريل واستيقظت في يونيو

وكالات – مشرق نيوز

نامت فتاة بريطانية في الـ 15 من العمر في أبريل، واستيقظت في يونيو من العام الحالي، جراء معاناتها من اضطراب عصبي نادر يجعلها تغط في النوم عدة أشهر في كل مرة.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن ستيسي كومفورد، فوتت امتحانات الشهادة الثانوية بعد أن نامت شهرين ولم تستيقظ سوى الأسبوع الماضي. وهي واحدة من 1000 شخص في العالم يعانون من أعراض "ليفين كلين".

ونقلت عن ستيسي أملها في أن تتمكن من العودة إلى المدرسة بدوام جزئي، واعترفت أنها فوتت 9 امتحــانات وكذلك عيد ميلادها الذي صادف نوفمبر الماضي بسبب نومها المستمر.