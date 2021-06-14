تراند اليوم : تعلم فن السيطرة على النفس

لعل من أهم المشاكل الشخصية التي يعاني منها البعض وتسبب مشكلة فعلا لهم مع أنفسهم قبل كل شيء، ثم مع الآخرين الذين يتعاملون معهم هم عدم القدرة على السيطرة على النفس، وهو ما يجعل كل عيوب الشخصية تبدو واضحة تماما وضوح الشمس.

إن الذين يمارسون فن السيطرة على النفس هم وحدهم القادرون على أن يحتفظوا بهدوء جلى ظاهر في تعاملاتهم، والإنسان القادر على السيطرة على نفسه هو إنسان متماسكك الكيان ، لديه "جلد فكرى" وايمان لا يتزعزع، وثقة مطلقة بالنفس.

والإنسان القادر على السيطرة على نفسه عندما ينتابه غضب عارم يبتسم أو يتكلم برفق ورقة لينقلب غضبه إلى رفق ورقة دون اندفاع أو عصبية، وما على الإنسان الذي يريد أن يزيد ثقته بنفسه إلا أن يفرض على نفسه قناع الصلابة والإصرار، وأن يوحي إلى نفسه بأنها قوية منيعة للتسرب في حناياه انفعالات ومعانى إيجابية تؤدي الثقة الفعلية بالنفس.

ويمكن أن تدرب نفسك على السيطرة على النفس، وهو تدريب ليس بالشاق على الإطلاق، كل ما يتطلبه منك أن تراقب نفسك بدقة وحذر، وأن تبقى مغلقاً مع نفسك لا يعرف أحد شيئاً من أمرك، وأن تتماسك ولا تعبر بحركة ولا بإشارة ولا بكلمة عما بداخلك من مشاعر سلبية.

إنه نوع من أنواع التدريب على السيطرة على النفس وليس كبتا للمشاعر على الإطلاق.

جرب أن يقع نظرك على ما يدهشك، تماسك واصمت، جرب أن تصدم بشيء وتدفن شعورك دون اندفاع، جرب أن تواجه شيئاً يزعجك أو يثير أعصابك وتبتعد عنه دون أن ترد برد فعل.

عليك أن تتحلى بالصبر، وألا تظهر شيئاً من ضيق الصدر أو الغيظ، هل تستطيع أن تدون المواقف التي مرت بك في اليوم الواحد والتي استطعت فعلاً أن تسيطر فيها على نفسك سيطرة كاملة؟

فإذا كانت في اليوم الأول مثلاً 50% فلتكن في اليوم الثاني 60% على الأقل إلى أن تصل إلى نسبة90% خلال أسبوع.

جرب أن تتأمل كل ما تراه وأن تنظر إليه وجها لوجه بعين هادئة مطمئنة، ولا تهتم بما يلقى إليك من ملاحظات أو استهجان.

إذا استطعت أن تقوم بذالك فأنت مسيطر على نفسك ومسيطر على مشاعرك وانفعالاك وتستحق مني كل التقدير.

أدخل في نفسك الشعور بأنك حر ومستقل وسيد لنفسك دون غرور أو صلف، وضع في ذهنك أن تفكر بذاتك وتدرك من أجل نفسك ومن أجل الناس، وتلاحظ وتقدر وتفهم من تلقاء نفسك، وليس لأحد أن يؤثر فيك أو يغير مجرى سلوكك أو أفكارك، وثق أنك إن نجحت إنسان قادر على السيطرة على نفسك، ولك مني ألف تحية وسلام.

فيما يلي عشر نصائح خفيفة تجعلك تسيطر على نفسك :

1.إجبار نفسك على القراءة لمدة معينة يومياً، فمثلاً لنقل أنك ترى مدة 30 دقيقة هي المناسبة ومن هناك تبدأ بإجبار نفسك على هذه القراءة مهما كانت الظروف المحيطة .

2.الصلاة خمس مرات في اليوم في المسجد قدر المستطاع، تحدياً لعوامل الكسل فيجب أن تصلي وان كان في المنزل وفي هذا العمل فائدتان؛ فائدة الأجر وأداء الفرض وفائدة السيطرة على الذات.

3.النوم في ساعة محددة في يوم معين، لنقل مثلاً أنك تريد النوم الساعة 9 مساءً كل ثلاثاء ويجب منذ تحديد ذلك اليوم والساعة أن تلتزم.

4.إجبار نفسك على نوع طعام في يوم معين، مثلاً لا تأكل إلا خضار وفواكه في يوم الأربعاء مهما كان نوع الطعام الأخر المتوفر.

5.المشي لمدة 10 دقائق يومياً فقط، الفترة ليست طويلة لكن أجبر نفسك عليها يومياً ولو لم يكن لديك سوى هذه الدقائق.

6.الخروج من بيتك لمشوار معين من دون الهاتف الخلوي، هنا ستدخل في صراع كبير مع نفسك وقلقك لكنك مع الزمن ستصبح أكثر سيطرة، مرة واحدة في الأسبوع قم بهذا وأخبرنا عن النتائج.

7.مشاهدة برنامج ممل جداً على التلفاز لمدة 10 دقائق.

8.القيام بنشاط يومي منزلي لا تقوم به عادة ومفيدة، مثل تمارين الصباح أو تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة أو حلق الذقن كل يوم.

9.حاول أن تكتب ما يجري معك كل يوم لمدة شهر فقط في دفتر خاص.

10. رفض العمل بأمر واحد أسبوعيا تحب أن تقوم به، مثلاً لو كنت ممن يذهب إلى السينما أسبوعياً لا تشاهد فيلم في أحد الأسابيع، وفي الأسبوع التالي عندما ترى شيء جميل مثل نوع من الحلويات تطلبه النفس لا تقم بشرائه وهكذا.