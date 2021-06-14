تراند اليوم : فن الرد الذي يجعل الاخرين يصمتون

يعتبر الجواب المسكت فن من الفنون، وقيمته في فوريته وسرعته فهو يأتي كالقذيفة يسد فم السفيه.

وفي مايلي أمثلة على الجواب المسكت:

قال كاتب مغرور لبرنادشو: أنا أفضل منك، فإنك تكتب بحثاً عن المال وأنا اكتب بحثاً عن الشرف.

فقال له برناردشو على الفور: صدقت، كل منا يبحث عما ينقصه !

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وسأل ثقيل بشار بن برد قائلاً : ما أعمى الله رجلاً إلا عوضه فبماذا عوضك ؟

فقال بشار: بأن لا أرى أمثالك !

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قالت نجمة انجليزية للأديب الفرنسي هنري جانسون: أنه لأمر مزعج فأنا لا أتمكن من ابقاء اظافري

نظيفة في باريس .

فقال على الفور : لأنك تحكين نفسك كثيراً !

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تزوج اعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت

فقال: لو كنت كما تقولين ما تَرَكَكِ المبصرون لي !

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ويروى أن رجلاً قال لإمرأته: ماخلق الله أحب إلي منك .

فقالت : ولا أبغض إلي منك !

فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين !

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قال رجل لبرناردشو: اليس الطباخ انفع للأمة من الشاعر أو الأديب؟

فقال: الكلاب تعتقد ذلك !