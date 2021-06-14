تراند اليوم : ماذا تفعل لتصبح سعيداً؟

السعادة هي أهم متطلباتنا النفسية، و لكن قد نكون نحن من يفرط بها، أو عاجرين عن انتزاعها من خلال أسلوبنا الخاطئ في الحياة، و عدم تقدير أولوياتنا، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن نقوم بها لنكون سعداء :-

1.أقضي أكبر قدر ممكن من الوقت مع الأشخاص الذين تحبهم.

2.واجة مشاكلك و لا تهرب منها.

3.كن صادقاً وصريحاً مع نفسك.

4.أعطي لراحتك وسعادتك بعض الأولوية.

5.كن نفسك و افخر بها، و لا تتصنع لإرضاء الأخرين.

6.عش الحاضر، فلا تخاف المستقبل، و لا تبقى رهن الماضي.

7.استخدم الدروس التي تعلمتها من تجاربك الصعبة.

8.عامل نفسك بتقدير واحترام، و لا تشتم نفسك أو تهينها حتى في أفكارك، فمثلا لا تقل كم أنا غبي.

9.فكر كيف ستسمتع بيما لديك الأن، فلا بد أن تملك الكثير، و لكنك لا تستطيع رؤيته.

10.لا تنتظر السعادة من الأخرين، حتى لا تصاب بخيبة الأمل أصنع سعادتك بيديك.

11.أعطي فرصة أخرى لمن هم حولك.

12.اسمح للأخرين بالدخول إلى حياتك، و لا تكن منغلقاً، فقد تجد فيهم الشخص الذي طالما بحثت عنه.

13.شارك الأخرين لحظات سعادتهم في تحقيق نجاح ما، و كن متواجدا في المناسبات السعيدة.

14.أبقى إلى جانب الأشخاص الإيجابين، حتى في الظروف الصعبة، فالإيجابية عدوى تتلقاها من الأخرين أحيانا.

15.سامح نفسك على أخطائك السابقة، و توقف عن لومها، و فكر دائما بأنك جاهز للخطوة القادمة.

16.ساعد من حولك على النجاح، فثماره تكفي لتجعلكم جميعا سعداء.

17.اسمع الأصوات في داخلك، وستدلك على السعادة، فهي أمر فطري تسعى إليه أرواحنا، و لكننا قليلاً ما نستمع لها لذلك لا نكون سعداء.

18.تجنب مصادر القلق والتوتر قدر الإمكان، وخصوصا تلك التي يمكنك الاستغناء عنها، مثل متابعة مباريات فريق كرة قدم، عادة ما يكون الخاسر.

19.ابحث عن اللحظات الممتعة و احرص عليها مهما كانت قصيرة، فمثلاً إذا كنت تحب رؤية غروب الشمس، وسيشعرك هذا المنظر بالراحة، فلا تستغني عنه يومياً مهما كنت مشغولاً.

20.لا تبحث عن الكمال في نفسك، أو في الأخرين، فهو غير واقعي.

21.حافظ على صحتك، و ابتعد عن كل ما يضرها، مثل المنبهات و التدخين و غيرها.

22.ضع مساحة كافية لهواياتك، فهي لحظات من السعادة تسرقها في زحمة الأعمال.

23.سجل في نهاية اليوم كل ما انجزته على جميع الأصعدة، الشخصية و العملية.

24.كن واضحاً مع الأخرين فيما يتعلق بمشاعرك، و لا تجامل على حساب مشاعرك.

25.أقضي بعض الوقت من الأطفال، فالنقاء والبراءة التي يمتلكونها هي أهم مفاتيح السعادة.

اعتبر هذه النقاط الخمسة والعشرون درجات السلم الذي يصل بك إلى قمة السعادة، فكلما صعدة واحدة منها، كلما كنت أقرب للوصول إليها.