تراند اليوم : أول عشرة مساجد بنيت على الأرض (1)

الأول : المسجد الحرام

هو أعظم مسجد في الإسلام ويقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية. تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بناء وضع على وجه الأرض، وهذه هي أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض عند المسلمين.

والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين في صلاتهم، سُمي بالمسجد الحرام لحرمة القتال فيه، منذ دخول النبي "صلى الله عليه وسلم" إلى مكة المكرمة منتصراً.

فال تعالى:"إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ" (آل عمران: 96).

والمسجد الحرام هو أول المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال فقد قال "صلى الله عليه وسلم":لا تُشَدُّ الرِّحَال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى".

الثاني : المسجد الاقصى

المسجد الأقصى هو الاسم الإسلامي الذي سماه الله لهذا المكان في حيث قال تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

ومعنى الاسم الأقصى أي الأبعد والمقصود المسجد الأبعد مقارنة بين مساجد الإسلام الثلاثة أي أنه بعيد عن مكة والمدينة على الأرجح، وقد كان المسجد الأقصى يعرف ببيت المقدس قبل نزول التسمية القرآنية له.

أهمية المسجد الأقصى:

أنه قبلة المسلمين الأولى، ومهبط الوحي وموطن الأنبياء ، ومن المساجد التي تُشد الرحال إليها، وأن الله تعالى وصفه في القرآن بالمبارك، وعلى أرض الله وصفها بأنها مقدسة في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام "يا قومِ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم" .

الصلاة في المسجد الأقصى تعدل مائتين وخمسين صلاة أن الأعور الدجال لا يدخل تلك الأرض، وأن الرسول "صلى الله عليه وسلم" أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك الكثير والكثير.

الثالث : مسجد قباء

هو أول مسجد أسس على التقوى وأول مسجد بني في الإسلام قال الله تعالى في سورة التوبة: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إنْ أَرَدْنَا إلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".

هذه الآيات تشهد لهذا المسجد العظيم بالعظمة والخير والبركات، والتفوق على غيره من المساجد وقد جاء في الحديث: "من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلّى فيه صلاة فله أجر عمرة".

وفي حديث آخر: "من خرج حتى يأتي هذا المسجد - فصلّى فيه كان كعدل عمرة" .

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء يوم السبت راكبًا وماشيًا".

كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع حجراً في قبلته؛ فكان يأتي بالحجر قد صهره إلى بطنه فيضعه فيأتي الرجل يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره، ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر.

يقع هذا المسجد في الجنوب الغربي للمدينة المنورة ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 5 /3 كيلومترات وله محراب ومنارة، ومنبر رخامي وفيه بئر تنسب لأبي أيوب الأنصاري وفيه مُصلّى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وكان فيه مبرك الناقة.

وتاريخ إنشاء المسجد لما سمع المسلمون بالمدينة المنورة بخروج رسول الله من مكة المكرمة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة أول النهار فينتظرونه فما يردهم إلا حر الشمس ولما وصل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قرية قباء في شهر ربيع الأول نزل في بني عمرو بن عوف بقباء على كلثوم بن الهدم وكان له مربد فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى وكان صلّى الله عليه وآله وسلم ينقل بنفسه الحجر والصخر والتراب مع صحابته.

الرابع : المسجد النبوي الشريف

هو من المساجد التي يشد الرحال إليها وهو المسجد المبارك الذي أسس بنيانه النبي الكريم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وقد بنى يداً بيد مع المسلمين وهو مركز الدعوة الأولى إلى الله تعالى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام" .

روى ابن حبان وأحمد الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق".

وأفضل ما في المسجد النبوي الشريف الروضة الشريفة وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي"

وروى أحمد عن سهل بن سعد مرفوعاً: " منبري على ترعة من ترع الجنة "

وفيه المحراب والمنبر والأساطين وأيضاً من الأماكن المفضلة الحجرة النبوية الشريفة. وهي الحجرة التي سكنها النبي الكريم وأزواجه المطهرات وتقع الحجرة بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم وفيها قبره وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

الخامس : مسجد الجمعة

عندما هاجر الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنـورة التي وصل إليهـا يـوم الاثنين 12 من ربيـع الأول من العـام الهجري الأول أقام في قباء أربعـة أيـام حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16 من شهر ربيع أول من العام نفسه.

ثم خرج صلى الله عليه وسلم متوجهاً إلى المدينة المنورة وعلى مقربة من محـل إقامتـه بقباء أدركته صلاة الجمعـة فصلاها في بطن وادي الرانوناء وقد حدد المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم الجمعة وسمي بعد ذلك بمسجد الجمعة وتم بناؤه من الحجر الذي تهدم عدة مرات فأعيد بناؤه وتجديده في كل مرة يتهدم بها حتى أمر خادم الحرمين الشريفين بهدم المسجد القـديم وإعادة بنائه وتوسعته وتـزويده بالمرافق والخـدمات اللازمة كسكن للإمام والمؤذن ومكتبة ومدرسة لتحفيظ القران الكريم ومصلى للنسـاء مع دورات المياه.

وأصبح المسجد يستوعب لستمائة وخمسـين مصلياً بعد أن كان لا يستـوعب لأكثر من سبعين مصل، وللمسجد منارة رفيعة بديعة وقبـة رئيسيـة تتـوسط ساحة الصـلاة إضافـة إلى أربع قباب صغيرة.