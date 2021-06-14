تراند اليوم : دراسة : قلة النوم ترفع الضغط لدى الشباب

وكالات – مشرق نيوز

لقد توصل الباحثون الامريكيين إلى أن قلة النوم من الممكن أن تتسبب في مشاكل أكثر من مضايقة الآباء والأمهات، وإحساس الشباب بالنعاس والتعب أثناء وقت الدراسة، بل من الممكن أن تؤدي الى إرتفاع ضغط الدم.

توصل فريق عمل الدراسة من جامعة ويسترن ريزيرف في اوهايو، إلى أن الشباب الذين ينامون أقل من 6 ساعات ونصف يومياً معرضون إلى ضعفي خطر الإصابة بضغط الدم العالي، والآخرين الذين يعانون من مشاكل النوم المختلفة معرضون لثلاثة أضعاف هذا الخطر.

ولقد تم نشر الدراسة في صحيفة جمعية القلب الأمريكية، حيث وجد الباحثون أن خطر الإصابة بضغط الدم العالي نتيجة قلة النوم ما زال موجوداً حتى مع الإنضباط في الوزن، والتغذية، والتأقلم مع الحالة الإقتصادية والإجتماعية.

قالت الدكتورة سوزان ريدلاين، طبيبة الأطفال التي ترأست الدراسة: "إن هذه الدراسة تسلط الضوء على زيادة مستويات النوم، وقلة النوم بين الشباب، وإرتباط هذه الأشياء بالإصابة بضغط الدم والمشاكل الصحية الاخرى.

وأضافت: "وجدنا أثناء الدراسة أيضا أن النوم المضطرب يكون أكثر إرتباطا بإرتفاع ضغط الدم من فترات النوم القصيرة".

ومن المعروف أن ضغط الدم العالي قد يتسبب في مشاكل الشرايين والأوردة، ويسبب السكتة، وأمراض الكلى، والعديد من الأمراض الأخرى، لقد درس فريق العمل 238 فردا تراوحت أعمارهم بين 13 و16 عاما.

ووجدوا أن 14% من الشباب المراهقين كانوا يعانون من إرتفاع ضغط الدم، أو كانوا على وشك الإصابة به، طلب الباحثون من المتطوعين للدراسة أن يسجلوا فترات نومهم في مذكرات يومية، ولكنهم أيضاً قاموا بقياس مدى الحركة لكي يتم التأكد من أنهم فعلا نائمون، في المتوسط حصل هؤلاء الشباب على 7.7 ساعات من النوم، بينما يحتاجون في الطبيعي الى 9 ساعات في هذه السن.