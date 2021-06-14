تراند اليوم : قلب بالجهة اليمنى والكبد والطحال في اليسرى

وكالات – مشرق نيوز

تسببت لدغة عقرب تعرض لها أحد الأطفال في حفر الباطن إلى اكتشاف حالة خلقية نادرة إذ اكتشف الأطباء المعالجون أن قلب الطفل في الجهة اليمنى من الصدر بدلاً من وضعه الطبيعي باليسرى.

وأجريت أشعة تليفزيونية، ليتم اكتشاف أن قلب أخاه أيضاً في الجهة اليمنى، وأن الكبد والطحال في الجهة السفلية اليسرى.

ويقول والد الطفل بادي عبدالله الحربي: "تعرض ابني تامر للدغة عقرب في هجرة (وسيط) بحائل، حيث نقضي إجازتنا، وتوجهت به إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص اللازمة أكد الطبيب المعالج أن قلبه يقع في الجهة اليمنى".

وأضاف: "هذا دعاني إلى توقيع الكشف الطبي على جميع أبنائي، واكتشفت أن ابني (طارق) الذي يبلغ من العمر 11 عاماً قلبه في الجهة اليمنى أيضاً وأظهرت أن قلبي ابناي في الجهة اليمنى، والكبد والطحال في الجهة السفلية اليسرى".