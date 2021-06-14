تراند اليوم : كيف تتصرف في مقابلة العمل ؟

مقابلات العمل وفرص العمل "الوظائف الشاغرة" وتحتاج إلى أساليب بسيطة لكي تتالق.

تستخدم المؤسسات أنواع و أشكال مختلفة من المقابلات، تبعا لطبيعة عملها، أو هيكلها الإداري، لذلك عليك أن تضع في بالك أنك قد تواجة نوع مختلفاً في كل مرة تذهب فيها لمقابلة ما، و من هنا يعد أمر معرفتك بأشكال وأنواع المقابلات أمراً مهما، فلكل منها طريقة مختلفة من التحضير و التعامل، و فيما يلي أشهر هذه الأنواع و الأشكال.

أشكال المقابلات

قياس الكافاءة و المهارة: و في هذه المقابلة يقصد المقابل جمع أكبر قدر ممكن عن مهاراتك المختلفة، من التعامل مع الزملاء، أو من هم أعلى أو أقل منك في السلم الوظيفي، و كذلك قابليتك للتقدم والتعلم.

المقابلة الفنية: و هي مقابلة أكثر تخصصاً وتدخل عادة في تفاصيل العمل الذي تقدمت بطلب الوظيفة من أجله، و يطرح عادة المقابل في هذه المقابلة الأسئلة الفنية الافتراضية، ليحاول أكتشاف قدراتك التقنية.

تحليل و دراسة الحالة: و هنا سيقدم لك المقابل مهمة متكاملة في مجال عملك، أي مهمة افتراضية قد توكل إليك إذا ما شغلت هذه الوظيفة فعلاً، و هنا يراقب طريقة تحليلك وتفكيرك، وكذلك تقسيمك للوقت، و ترتيبك لخطوات العمل، و هذا النوع من المقابلات قد يمتد إلى يوم أو أكثر من العمل، تبعاً لطبيعة المهمة، والتي عليك أن تنجزها في الوقت والطريقة المطلوبة.

أنواع مقابلات العمل من حيث مكان المقابلة

المقابلة الهاتفية: وقد تعتمد بعض الشركات إجراء مقابلات هاتفية لعدد من الأسباب، مثل طبيعة العمل، أو صعوبة أجراء مقابلة مع جميع المرشحين لعمل ما، و هي عادة ما تكون جزء من مقابلات لاحقة، ولكنها تهدف إلى اختيار عدد أقل من المرشحين إلى المراحل التالية من أجل تسهيل المهمة.

مقابلات الفيديو: وغالباً ما يكون سبب هذا النوع من المقابلات هو عدم إمكانية اجتماع الشخص أو الأشخاص الذين يجرون المقابلة مع طالب الوظيفة في مكان ما، لذلك تتم المقابلة عبر بث الفيديو، وهي بمثابة مقابلة شخصية مع فوارق بسيطة.

المقابلة وجها لوجه: وهنا ستتواجه مع الشخص أو مجموعة الأشخاص المسؤولين عن أجراء المقابلة بشكل شخصي، قد يكون في داخل المؤسسة أو خارجها، و لكنها تعتمد على اللقاء المباشر.

أنواع المقابلات من حيث الهدف

المقابلة الشخصية: وهي التي تهدف إلى اكتشاف أخلاقياتك، وشخصيتك، و احترامك لمكان العمل، وبعض الصفات الشخصية مثل الهندام العام، وغير ذلك، وهي عادة لا تتطرق إلى الأمور التقنية والفنية، فهي تهدف لاكتشاف الجوانب الإنسانية.

المقابلة التقنية: و تهدف إلى اكتشاف مهاراتك المتعلقة بالوظيفة التي تقدمت لإشغالها، و قد تأخد واحدة من الأشكال الثلاثة التي ذكرناها سابقاً، و يجري هذه المقابلة واحد أو أكثر من المختصين و غالباً ما يقودها الشخص الذي سيكون مسؤولاً عنك من الناحية التقنية و الفنية إذا ما تمت الموافقة على توظيفك.

أنواع المقابلات من حيث المقابلين

المقابلة شخص لشخص: و هي عادة ما تجمعك بشخص واحد، هو المسؤول عن أجراء المقابلة، و هي تعد أقل أرباكا من وجود عدد مختلفة من الاشخاص بأمزجة ومهمام مختلفة.

المقابلة مع مجموعة: و هنا ستكون أمام مجموعة من الأشخاص الذين سيحكم عليك كل منهم بطريقة وأسلوب مختلف، كل حسب اختصاصة، سواء كان من الناحية الأنسانية و الاجتماعية، أو من الناحية التقنية، وهذه المقابلة ستضعك عادة في تحدي كبير، فعليك أن تحاول ترك أنطابع جيد عند الجميع في نفس الوقت.

المقابلات المتسلسة وهي عادة ما تكون من 2-7 مقابلات قد تجريهاً واحدة بعد الأخرى ثم تحصل على نتيجها بشكل عام بعد أن تنتهي، إما بالقبول أو الرفض، أو قد تكون على شكل مراحل، تؤهلك الأولى للثانية، والثانية للثالثة، وهكذا، أما إذا فشلت في مرحلة ما فلن تستمر هذه المقابلة، قد يجرى هذا النوع من المقابلات خلال يوم واحد أو عدة ايام، أما عدد المقابلات فهو أمر تقرره كل مؤسسة حسب هيكليتها، ومتطلبات التوظيف لديها.