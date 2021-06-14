شكرا لبحثكم عن خبر فنانات عربيات لا يستطعن الظهور بدون شعر صناعي ومكياج .. صدمة عندما تشاهد شكلهن قبل وضع المكياج والشعر المستعار ! (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تهتم النجمات في عالم الشاشة في الوطن العربي سواء على نجمات شاشات التلفزيون أو السينما أو شاشات الأجهزة الذكية كنجمات مواقع التواصل الاجتماعي جميعهن يهتمن بمظهرهن وبتصفيف الشعر ووضع المكياج والخلطات ومنتجات التجميل.

كل هذا لتظهر النجمات من على الشاشة بإطلالات جميلة أمام الآلاف من المعجبين أو المتابعين لكن ما وراء الكواليس وقبل هذه التحضيرات التجميلية لا يشاهده الكثيرون وربما جميع المتابعين.

نجمات لا يمكنهن الظهور بشعرهن الحقيقي

يستخدمن الكثير من نجمات الشاشة الشعر المستعار باهظ الثمن للظهور بمظهر أجمل من الظهور بشعرهن الحقيقي وذلك كجزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه للظهور به.

وتكشف العديد من الصور شعر النجمات قبل التصفيف ووضع وصلات الشعر التي تعمل على ثكتيفه وزيادة طوله إضافةً الى إعطاءه حجماً مميزاً.

ويرى المعجبين والمتابعين النجمات في المناسبات العامة وعلى السجادة الحمراء كما في الأفلام وعلى الشاشة بأجمل صورة لهن وبعضهن قد تصبح فتاة أحلام الكثير من الشباب.

ولكن خلف هذه الواجهة البراقة الكثير من الأسرار التي تُكشف إما صدفة أو في لحظات الراحة ومنها الشعر الحقيقي للنجمات.

في هذا الألبوم سترون صور حقيقة لعدد من أجمل النجمات قبل وبعد وصلات الشعر للظهور بأجمل صورة ممكنة بعضهن شعرها الحقيقي صادم وبعيد كل البعد عن الصورة الرسمية.

نجمات بشعر صناعي

"الأكستنشن" أو وصلات الشعر الصناعية من أحدث الصيحات فى عالم التجميل التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من إطلالات النجمات والمشاهير، ففي لمح البصر أصبحت معظم الفنانات تمتلك شعرا كثيفا وطويلا ميزها وجعل لها إطلالة خاصة.

مما جعل بعضهن كنجمات السينما العالمية ونجوم الفن مثل هيفاء وهبي ومايا دياب ونانسي عجرم ونسرين طافش وغيرهن من الفنانات، غير قادرات على الظهور بشعرهن الحقيقي، لما يحققه الشعر الصناعي من مظهر مثالي.

هناك بعض الأسباب الأخرى التي تدفع الفنانات لعدم الاستغناء عن الأكستنشن والأضرار التي قد تلحق بهن أيضا مع استمرار الاستخدام خاصة أنه مع الوقت يزيد استخدامها وتتعدد أجزاؤها المستخدمة، مما يحمل على الشعر الأصلي ويثقل عليه ويجعله ضعيفا وقابلا للتكسر والتساقط، بل ويفقده صحته مع تكرار الاستخدام على المدى الطويل، مما يجعلهن غير قادرات على الظهور بدونها.

لذلك فإن بداية استخدام وصلات الشعر بالنسبة للفنانات تكون بغرض التجميل، لكن مع الوقت تكون بغرض العلاج وإخفاء العيوب التي يتسبب فيها تكرار استخدامها.