تراند اليوم : إطلاق سراح الوليد بن طلال.. وهذه تفاصيل الصفقة التي خرج بمقتضاها

أطلق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، بعد "تسوية" مالية مع السلطات السعودية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي سعودي قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "المدعي العام أقر هذا الصباح التسوية مع الوليد بن طلال" ممهدا الطريق لإطلاق سراحه.

وأضاف أن الأمير "عاد صباح السبت إلى منزله".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد أفراد عائلته تأكيده وصول بن طلال إلى منزله.

و كشف أنور عشقي، عضو اللجنة الاستشارية الخاصة لمجلس الوزراء السعودي، عن أن الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال جاء بعدما تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه وبينها غسيل الأموال. وذكر عشقي في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، أن التهمة التي وجهت للملياردير السعودي هي غسيل الأموال، ولكن لم يثبت شيء بخصوص ذلك الأمر و"الوليد كان محقًا عندما أصر على براءته".

وكانت رويترز قد نشرت قبل اطلاق سراحه مقابلة حصرية مع بن طلال في مكان احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض، توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام. ونفى توجيه أي اتهامات له.

وقال بن طلال إن ما دفعه للحديث هو ما وصفه بالشائعات التي انتشرت بكل مكان "خاصة على بي بي سي، الأمر الذي أزعجني كثيرا"، مضيفا "كل ذلك محض أكاذيب، وصدقا كان كل شيء على ما يرام منذ البداية. فأنا ألعب الرياضة، وأسبح وأتمشى ولدي طعام الحمية الخاصة بي، كل شيئ على ما يرام كأنني في منزلي".

وكانت بي بي سي نقلت عن رجل الأعمال الكندي ألن بندر الذي تحدث مع بن طلال قبل اطلاق سراحه مباشرة وقال إن الأمير الوليد معتقل في غرفة تشبه الزنزانة.

وأضاف بندر أنه لم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق "ريتز-كارلتون" بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم "الفيديو كونفرانس" ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.

لكن بن طلال وصف توقيفه بأنه سوء فهم، مشددا على أنه "يؤيد مساعي الاصلاح" التي يبذلها ولي العهد.