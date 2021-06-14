تراند اليوم : موقع النور ارطغرل الحلقة 104 : ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 : شاهد الحلقة 104 قيامة ارطغرل الموسم الرابع: مقتل أتسز

متابعات/الخليج 365/ تواصل قناة TRT و موقع النور بث الحلقات الأسبوعية من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع والتي وصلت هذا الأسبوع للحلقة 104 ،ويعرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 104باقي قصة البطل التركي أرطغرل بن سليمان شاه والِد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، و رحلة قبيلتهم التركمانية بحثا عن وطن، بعد الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي، وفي هذه الرحلة خاض أرطغرل ومحارِبوه معارك شرسة مع المغول القوة الصاعدة في الشرق، وحَاربوا الصليبيين القوة الزاحفة من الغرب.

والموسم الجديد من أرطغرل يحمل أحداث ومفاجآت كبيرة والجديد ما كشفت عنه وسائل الأعلام هو أن الموسم الجديد سيشهد عددا أقل من الانتصارات التي كانت في الموسم السابق٬ بحيث سيركز الموسم الجديد أكثر على انهيار الدولة السلجوقية في الأناضول.ومن الأحداث الجديدة في المسلسل أنه سيتم تسميم السلطان علاء الدين كيكوبات وسيموت شهيدا٬ وهناك احتمالية أن يكون لسعد الدين كوبيك يد في هذا الموضوع٬ وسيرثه ابنه ذو 16 عاما.وسيحمل السلطان الصغير الأمر بعد والده لكن لن يكون ناجحا مثل أباه وسيقضي معظم أوقاته في القصور٬ وبذلك ستؤول أمور الدولة للوزير سعد الدين كوبيك وسيكون مسؤول عن جميع الأمور الهامة المتعلقة بالدولة،وعليه ستسوء الأوضاع ستصبح الأمور خارجة عن سيطرة السلطان الصغير كليا ثم سيقوم بدعوة الوزير سعد الدين كوبيك وسيقوم بقتله بشكل وحشي.، مما يصعب الأمر على أرطغرل

من الاحداث أيضاً سيأمر السلطان الصغير ان توضع جثته في برج قصر “كوبادابات” لعدة ايام وذلك بسبب الظلم الذي الحقه بالدولة السلجوقية والضعف الذي سببها له.،وسيحظى المغول بالفوز بالحرب بعد أن يتواجه الجيش السلجوقي والجيش المغولي في شرق “سيفاس”،ومن ثمار الحرب هذه ظهور العديد من الإمارات الصغيرة في الأناضول وهي ستشكل اصغر الإمارات العثمانية،كما ستشهد أحداث المسلسل تطور جميل وهو ولادة عثمان بك وبهذا فإن قواعد الدولة العثمانية ستتشكل هنا.

ختاماً ، ومن الجدير بالذكر أن موقع "النور" الالكتروني العربي وقع مؤخراً اتفاقية شراكة مع قناة تي ار تي العربية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، حصل بموجبها على حقوق بث مسلسل "قيامة أرطغرل" وعدد من المسلسلات التركية التي تنتجها المؤسسة بشكل متزامن.