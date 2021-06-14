تراند اليوم : طرق تساعدك في التخلص من آلام الركبة والمفاصل

نيودلهي /الخليج 365

كانت في السابق آلام الركبة منتشرة بين كبار السن بسبب التهاب المفاصل، والذي يحدث نتيجة جفاف السوائل الزلالية بهذه المنطقة في مرحلة الشيخوخة.

لكن الأمر حالياً لم يعد يقتصر على الكبار بالعمر بل امتد ليطال فئة الشباب من الجنسين بفضل نمط الحياة غير الصحي الذي يتميز به عصرنا الحاضر المفعم بالتكنولوجيا المريحة، والتي تعتمد على الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر سواء لإنجاز العمل، أو للمتعة، واستخدام السيارات بدلا من المشي وغيرها من وسائل الراحة التي تسبب مشاكل الركبتين.

ومن منطلق أن الركبة هي واحدة من المفاصل الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان وهي الداعم للجسم كله وتساعد في تحقيق التوازن، فإن أي ألم فيها يعد منغصاً لحياة الفرد، ومع عدم الاهتمام المبكر بعلاجها يمكن أن تصبح مشكلة مزمنة لا سبيل للخلاص منها.

وللتخلص مبكراً من هذه المشكلة إليكم بعض العلاجات المنزلية المثيرة للاهتمام، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- الجزر

لطالما استخدم الصينيون قديما الجزر في علاج آلام المفاصل والركبتين، فهو جيد للألياف والمغذيات التي تساعد في تقوية الغضاريف والأربطة، ويكون ذلك بمزج عصير ثمرتين من الجزر مع عصير ليمونه وتناولهما يومياً.

2- الإكثار من شرب الماء

أثبتت الدراسات أن كوب واحد من الماء يومياً يصنع العجائب بجسمك وصحتك العامة، فما بالك بالالتزام بالكمية الموصى بها من الماء يومياً، فالماء يعمل على ترطيب الجسم وتنعيم الغضاريف حول الركبة مما يخلصك من أي التهاب بها.

3- البصل

يحتوي البصل على مواد مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف آلام الركبة. كما أنه يساعد في تعزيز مناعة الجسم، هذ بالإضافة إلى أن الكبريت الموجود في البصل يساعد في الحد من الألم المزعج حول مفاصل الركبة.

4- تدليك الركبتين

يعد التدليك بشكل دائري وباستخدام الزيوت العطرية وسيلة فعالة جدا في تخفيف التوتر والألم في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الركبتين.

5- اليوغا

تساعد ممارسة اليوغا في تخفيف آلام الركبة فهي رياضة لا تتطلب منك الكثير من الضغط على الركبة.

6- زيت جوز الهند

يتميز جوز الهند بشكل عام بالكثير من الفوائد، كما أن تسخين كوب واحد من زيت جوز الهند واستخدامه لتدليك الركبتين يعمل كمسكن طبيعي للألم ويحفز تدفق الدم بشكل أفضل حول المفصل.

7- مزيج الحليب بالكركم

يتميز مسحوق الكركم بخصائص مطهرة ومضادة للالتهاب لذا فإن تدليك الركبتين ببعض منه يعد من المسكنات الطبيعية للألم، كما أن مزج بضع ملاعق كبيرة من الكركم في كوب من الحليب وشربه يعطي أفضل النتائج في التخلص من التهابات المفاصل بشكل عام.

8- بذور الحلبة

تمتلك بذور الحلبة خصائص طبية علاجية كالكركم تماماً لذا ينصح بتحميصها وطحنها وإضافة بعض الماء إليها لتصبح عجينة، ومن ثم وضعها على الركبتين للتخفيف من آلامهما.

9- شاي الزنجبيل والكركم

يحتوي كل من الكركم والزنجبيل على مواد مضادة للالتهاب، وهذا يعني أن كلا منهما يعمل كمسكن طبيعي ومضاد للالتهاب يخلصك من آلام الركبة، ولاسيما إذا تم تناولهما سوياً كمشروب دافئ يومياً.

10- الماء بالملح

يحتوي الملح على كميات كبيرة من الماغنيسيوم الذي يساعد على الحد من آلام الركبة المزمنة، كما تساعد المياه المالحة في الحد من تورم القدمين والساقين مما يخفف من الألم، وللحصول على نتائج فعالة، ينصح بوضع الأرجل في المياه المالحة لمدة 15-20 دقيقة يوميا حتى يزول التورم والألم.

11- الإكثار من تناول الماغنيسيوم

يساعد الماغنيسيوم في خفض الاستجابات البيوكيميائية في الجسم، الأمر الذي يترتب عليه تسكين الألم المزمن خاصة في الركبتين، كما أنه يساعد أيضا على استرخاء العضلات والأعصاب.

12- زيت الزيتون البكر

يساعد زيت الزيتون البكر في تهدئة آلام المفاصل، وذلك بفضل احتوائه على مادة الأوليوكانثال ذات الفوائد المتعددة، وللحصول على عظيم الفائدة ينصح بتدليك الركبتين بزيت الزيتون بانتظام.

13- التمارين الرياضية الخفيفة

يمكن تخفيف آلام الركبة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة التي لا تضع الكثير من الضغط على الركبتين، وتساعد هذه التمارين في الحد من تصلب مفصل الركبة وآلامها.

14- زيت النعناع والكافور

يعد تدليك الركبتين بزيت النعناع الممزوج بزيت الكافور بانتظام من الطرق الطبيعية الفعالة في التخلص من آلام الركبة.

15- التمر

تحتوي التمور على كميات كبيرة من فيتامينات A، B و C، وتحتوي أيضا على المعادن مثل الحديد والفوسفور. ولذلك فهي تعد من أفضل الأطعمة التي تخفف آلام الركبة والمفاصل بشكل عام.