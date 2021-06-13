تراند اليوم : نتيجة قرعة الحج برقم قيد الطلب أو من خلال الرقم القومى جميع المحافظات 2016

تابع معكم اعزائنا الزوار اخر اخبار قرعة الحج لعام 2016 ، ونرصد لكم نتيجة قرعة الحج السياحي لجميع المحافظات ، للعام 2016م، والموافق العام الهجري 1437 هجريا واسماء الفائزين بقرعة الحج عن طريق الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع وزارة السياحة .

حيث يتنافس 269 ألف مواطن مصري علي الحصول علي 29 ألف تأشيرة حج سياحي هذا العام، عن طريق القرعة التي تنظمها وزارة السياحة، عبر موقعها الإلكتروني ، وبعد الحديث عن تلاعب في النتيجة ، بعد أختراق حدث لموقع الوزارة، أكد وزير السياحة أنه لا يوجد تأجيل في ظهور النتيجة، وأن الجهات المعنية استطاعت أثبات عدم وجود أى تلاعب في النتيجة علي الموقع.

وفي نفس السياق قال أشرف عمر، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن عدد المواطنين الراغبين فى اداء فريضة الحج هذا العام، بلغ 269 ألفا و581 مواطن يتنافسون على 29 ألف تأشيرة حج سياحى.

وحول مشكلة أخري قد واجهت وزارة السياحة، هي تعمد إدخال بعض شركات السياحة لجوازات سفر الحجاج لعمرة حج رمضان، ضمن قرعة حج هذا العام، لضمان الحصول علي أكبر عدد من التأشيرات، ولكن الوزارة قد كشفت هذا التلاعب، وتم أستبعاد شركات السياحة المزورة، وحساب المسؤولين عن هذه الواقعة.

ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس وزارة السياحة بتخفيض سقف الجوازات لكل مستوى سمح لـ 363 شركة بالتنظيم هذا العام ، حيث بلغ عدد الشركات المنفذة هذا العام “2116 شركة” ، وتعتبر هذة النسبة أكبر من عدد الشركات المنفذة بالعام الماضى ، والتى بلغت 1753 شركة ، بفارق “363 شركة” أى من تم السماح لها بالتنظيم بناءاً على قرار الوزارة بخفض سقف الجوازات ، و تبعاً لذلك شهدت الجوزات زيادة بالأعداد أيضاً ، حيث بلغ عددها هذا العام “269 ألف جواز سفر” ، بالإضافة إلى عدم إمكانية إستبدال جوزات السفر إلا فى حالة الوفاة فقط .

نتيجة قرعة الحج السياحي 2016

نتيجة قرعة الحج 2016 الان بالرقم القومى تعرف على نتيجة القرعه الان

الدقهلية – دمياط – اسيوط – المنيا

المنوفية – الشرقية – الفيوم -بنى سويف.

الإسكندرية – مرسى مطروح – الأقصر – أسوان

الغربية – كفر الشيخ – الوادى الجديد – سوهاج

الإسماعيلية – السويس – قنا – شمال سيناء – جنوب سيناء.

القاهره – الجيزه – القليوبيه

ويرجى العلم ان الموقع يواجه ضغط شديد هذه اللحظات ، فتحلو بالصبر حتى تحصلوا على النتيجة .