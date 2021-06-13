الاكثر متابعة اليوم - إختفاء إبنة هيفا وهبي بين ليلة وضحاها

منذ يومٍ، نشرت زينب_فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي عددًا من الفيديوهات أثناء تواجدها على سرير المستشفى، وأعلنت أنها تستعد لدخول غرفة العمليات وتشعر بسعادة لأنها اختارت طبيبًا مكفحًا ومجتهدًا.

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لم تعلن عن نوع العملية التي ستجريها وقال البعض إنها ستلجأ إلى عملية جراحية تجميلية لأنفها، وهذا ما لم تصرح به بنفسها.

بعد العملية غابت عن صفحاتها التي كانت تطل من خلالهم يوميًا إما لنشر أي صورة جديدة أو لمشاركة أي فيديو لها، لكنها اختفت كليًا بين ليلة وضحاها وابتعدت عن الشبكة العنكبوتية.

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إن كانت أجرت عملية جراحية لأنفها فكان يمكنها اطمئنان من يتابعها بخبر نجاح العملية وخروجها من المستشفى، أو أنها تريد القيام بالبروباغندا الإعلامية لتسلط الضوء إليها تمامًا كما كانت تفعل هيفا_وهبي منذ سنوات وقبل أن تصبح بعمرٍ جعلها أكثر توازنًا مما كانت عليه حين كانت في قمة نجوميتها.

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زينب تنكر والدتها علنًا، لكنها ضمنيًا متأثرة إلى حدٍ كبيرٍ بها وبتصرفاتها وبطريقة الترويج لنفسها، حتى أن صوتها يشبه صوت هيفا ولا نستبعد رؤيتها في المجال الفن كمحاولة منها لإنهاء أمها عن الساحة كبديلة لها، خصوصًا بعدما أصبحت فاشينيستا على السوشيال ميديا وتعرض ابنتيْها بإستمرار لتغيظ هيفا وتستغل إسمها لأجل الشهرة.

نورا محمد – القاهرة