شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة الكبيرة آثار تفضح المستور .. لهذا السبب رفضت تقبيل عادل إمام .. وهذا ما يمارسه مع الفنانات في مصر ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الفنانة المصرية القديمة آثار الحكيم مواقف وأحداث مثيرة مع علاقتها بالفنان المصري الكبير الزعيم عادل إمام أثناء مشاركتها معه في عدد من الأعمال الفنية.

وبحسب مواقع مصرية فقد انتقدت آثار الحكيم الزعيم عادل إمام حينما رفض عمل ابنته أو زوجته في مجال التمثيل، لرفضه أن يُقبّلن رجال في نطاق التمثيل.

وقد اعتبرت الحكيم أن الزعيم عادل إمام لا يحترم زميلاته في العمل ويتعمد اهانتهن، كاشفة عن رفضها تقبيل الزعيم لها في أحد الأعمال الفنية مشيرة إلى أنها عندما اشتركت مع عادل إمام في فيلم النمر والأنثى رفضت تقبيله وصممت على أن يؤخذ مشهد التقبيل من خلال خداع تصويري دون حدوث قبلة.

وقد طالبت الحكيم أن يقدم عادل إمام اعتذاراً للفنانات في مصر بسبب ما اعتبرته إهانة لهم، كما اعتبرته إساءة للوسط الفني، مشيرة إلى أن مجال التمثيل صنع الزعامة والنجومية لعادل إمام.

وتشتهر الفنانة المصرية آثار الحكيم بمواقفها وتصريحاتها المثيرة للجدل والتي ظهرت للوسط الإعلامي بعد إعلانها اعتزال التمثيل، وقد دخلت على إثر بعد مواقفها في خلافات مع عدد من العاملين في مجال التمثيل أبرزهم المخرجة إيناس الدغيدي والراقصة دينا وهيفاء وهبي ورامز جلال.

وقد لا تعرف الأجيال الجديدة في مصر والوطن العربي الكثير عن الفنانة آثار الحكيم وربما يجهلها الكثير حيث أنها تعد من ممثلات جيل السبعينيات والثمانينيات حيث سطع نجمها في السينما.

وقد برزت من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية كان أبرزها وأشهرها فيلم بطل من ورق مع الممثل الراحل ممدوح عبد العليم، وفيلم النمر والأنثى مع عادل إمام بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها مسلسل نحن لا نزرع الشوك، ومسلسل زيزينيا.

وقج الفنانة المصرية آثار الحكيم، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس وعملت في العلاقات العامة بأحد الفنادق وأول من اكتشفها الفنان سمير غانم، وقام بإرسالها للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات.

وقد أسند في وقتها دور البطولة لها في مسلسل بلا عتاب عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان، بينما كان أول أدوارها السينمائية من خلال فيلم «الملاعين» عام 1979.

يُشار إلى أنها بدأت في التلفزيون حيث قدمت كثير من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، وبدأت مشوارها الفني عام 1976 واستمرت حتى حصلت على شهرتها كنجمة سينمائية في أواخر ثمانيات القرن العشرين.