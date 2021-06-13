تراند اليوم : احتفالات في عدة دول "باليوم العالمي للرجل"

القاهرة/ الخليج 365

العديد من دول العالم، تحتفل اليوم الاثنين، باليوم العالمى للرجل، الذى يتم الاحتفال به يوم 19 نوفمبر كل عام، للاحتفاء بدور الرجل فى المجتمع، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات عن اليوم العالمى للرجل ومتى بدأ الاحتفال به.

ما الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للرجل؟

يأتى الاحتفال باليوم العالمى للرجل من أجل تكريم وتعزيز دور الرجل فى المجتمع، وتسليط الضوء على مساهمة الرجال فى الحياة بالأرض، وإلقاء الضوء على دورهم فى نشر الوعى الإيجابى حول العديد من القضايا التى تهم الرجل على الصعيد العالمى.

متى بدأ الاحتفال باليوم العالمى للرجل؟

بداية الاحتفال باليوم العالمى للرجل كانت عام 1999 فى ترينيداد وتوباجو، ثم أصبح يحتفل به فى الكثير من دول العالم.

ما أبرز الدول التى تحتفل باليوم العالمى للرجل؟

يحتفل باليوم العالمى للرجل، فى العديد من دول العالم، ومنها أستراليا والولايات المتحدة وكندا وروسيا ومصر وجامايكا والمجر والهند وإيطاليا ونيوزيلندا والبرازيل والبرتغال وسنغافورة ومالطا وجنوب أفريقيا وغانا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا والمجر وأيرلندا وبيرو والصين وفيتنام وباكستان وجواتيمالا والدانمارك والسويد والنرويج وهولندا وجورجيا والأرجنتين والمكسيك وألمانيا والنمسا وإنجلترا وأسكتلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان.

من صاحب فكرة اليوم العالمى للرجل؟

فكرة اليوم العالمى للرجل بدأت تحديدا مع ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينج، أحد أطباء ترينيداد وتوباجو، وهو الذى أعاد إطلاق هذا اليوم العالمى للرجل مجددا عام 1999.

ما أبرز الاحتفالات التى تقام فى هذا اليوم؟

يشمل الاحتفال بهذا اليوم تنظيم الندوات والمؤتمرات والمهرجانات، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية، مع عرض برامج إذاعية وتليفزيونية وعروض ومسيرات للتعريف باليوم العالمى للرجل.

المصدر: اليوم السابع