تراند اليوم : حماس: على السلطة المبادرة لرفع إجراءاتها ضد أهالي قطاع غزة

غزة /الخليج 365/

عقبت حركة " حماس " مساء اليوم السبت، على موقف السلطة الفلسطينية، المعارض لإنشاء المستشفى الميداني الأمريكي، الذي يجري تجهيزه قرب معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة .

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" إن "معارضة قيادة السلطة في رام الله لأي إجراء للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبتها فى استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لتحقيق أهداف فئوية وحزبية تتقاطع للأسف مع أهداف الحصار "الإسرائيلي". وفقا له.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي تلقت المشرق نسخة عنه : "على قيادة السلطة في رام الله أن تبادر إلى رفع الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، والتي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، ووقف سياستها الفئوية المناطقية المقيتة". بحسب تعبيره.