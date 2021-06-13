تراند اليوم : فيديو جوهرة ....+ فيديو الراقصة جوهرة الفاضح تحميل فيديو جوهره علي أغنية “يخربيتك يا كيف”

لا تزال عمليات البحث المتواصل حول فيديو جوهرة بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار مقطع فيديو جوهرة وهي تتراقص بثياب شبه عارية.فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جوهرة الفاضح وهي بثياب شبه عارية وهي تتراقص على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.فيديو جوهرة الراقصة مشاهدة وتحميل فيديو جوهرة الفاضح وقد انتشر فيديو جوهره بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ،وأحيت الراقصة الروسية جوهرة، مساء أمس الجمعة، حفلا ضخم، بإحدي المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة وهي ترقص علي أغنية “يخربيتك ياكيف” للفنان أميرعيد، والفنان الشعبي طارق الشيخ، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.