تراند اليوم : سكيسس في المستشفى العسكري بجدة 2019 .. سكيسس في المستشفى العسكري بجدة

سكيسس في المستشفى العسكري بجدة 2019 ، سكيسس في المستشفى العسكري بجدة سكيسس في مستشفى العسكري بجده 2019 سكيسس في قراند 5 فلوس اون لاين ، جراند هي لعبة فيديو من نوع عالم مفتوح أكشن-مغامرات تصويب منظور الشخص الأول وتصويب منظور الشخص الثالث طورت من قبل روكستار نورث ومن نشر روكستار جيمز. اللعبة الأصدار الخامس عشر في السلسلة. كانت سرقة السيارات الكبرى 5 من أكثر الألعاب ترقباً، كونها واحد من آخر الألعاب الضخمة التي تصدر حصرياً لمنصات الجيل السابع من ألعاب الفيديو.

تلعب سرقة السيارات الكبرى 5 من منظور الشخص الأول و الثالث على بلايستيشن 4 و إكس بوكس ون ومايكروسوفت ويندوز، تلعب بمنظور الشخص الثالث علي بلايستيشن 3 واكس بوكس 360 وتجمع عناصر قيادة السيارات والأكشن في عالم مفتوح، تسمح للاعبين بالتفاعل مع العالم كيفما شاءوا. تقع أحداث اللعبة في ولاية سان أندرياس الخيالية، المبنية على جنوب كالفيورنيا، تكفل لللاعب التجوال بحرية في أنحاء الريف ومدينة لوس سانتوس، المبنية على لوس أنجلوس. طور القصة يروي من خلال ثلاثة شخصيات يتم التحكم بها ويقوم اللاعب بالتحويل فيما بينهم، وهم: مايكل وتريفور وفرانكلين. القصة تتبع جهود الثلاثة الذي يقومون بالسطو على البنوك من أجل الثروة. يوجد في اللعبة طور اللعب الجماعي، والذي يسمح إلى ستة عشر لاعب بالمشاركة في اللعب التعاوني والتنافسي.

تطوير اللعبة بدء بعد فترة وجيزة من إصدار سرقة السيارات الكبرى 4، مع التركيز على تحسين الميكانيكية الأساسية للسلسلة عن طريق السماح للاعب بالتحكم بثلاثة شخصيات. عند صدورها تلقت اللعبة مراجعات إيجابية جداً من النقاد الذين مدحوا القصة والتقديم والعالم المفتوح. النجاح التجاري للعبة حطم ارقام قياسية بعائدات بلغت 800 مليون دولار أمريكي خلال الـ24 ساعة الاولى من اصدارها، أي حوالي 13 مليون نسخة. [6] ربحت اللعبة جائزة لعبة العام من العديد من منشورات الألعاب.