تراند اليوم : أجمل تسريحات ومكياج عرايس 2020

من اجل اطلالة اجمل تبحث العروس عن اجمل التسريحات العالمية عبر المتصفحات الالكترونية لتكون الاجمل في يوم العمر،حيث تكتمل بإطلاتها التي طالما حلمت بها بيوم زفافها، ولكن اختيار الميك أب والتسريحة تحتاج الى وقت وتركيز لتكون ذات اطلالة جميلة .

لذالك ليس كل ما يعجب العروس يناسبها ، فعملية اختيار المكياج والتسريحة يجب ان تكون منسقة بدقة عالية ليتناسب مع وجه العروس ان كان ممتلئ او نحيف وما شابه ذالك ، وايضاً التسريحة ولون الشعر ، يجب ان تأخذ العروس كل ذالك بعين الاعتبار لتكون الاجمل في يوم زفافها، من خلال المقالة سنعرض عليكم القواعد التي يجب ان تنفذها العروس عند اختيار التسريحة والميك أب.

اختيار التسريحة والمكياج حسب الوجه

عند اختيار التسريحة والمكياج يجب ان تتناسب مع الوجه من حيث الحجم والجبينة، فمثلا الغرة التي تسمى بالستارة تعطى لذات الوجه الممتلئ والكبير ، والتسريحة المرتفعة لاعلى واسمها شنيون مرتفع تتناسب مع الوجه النحيف لتظهر وجهها ، وايضا التسريحة ذات الشعر الكيرلي تعطى لذات الجبين القصير ، مثال ميريام فارس في قصة شعرها .

وأيضا المكياج للوجه حسب الوجه الممتلئ نعطي الوان فاتحة لتصغير الوجه، ولكن ذات الوجه النجيف نعطي الالوان الغامقة الداكنة التي تكبر الوجه عبر الكونتور ، وهو مكياج يصغر حجم الوجه ويكبره، ومن خلال المقالة سنعرض مجموعة من تسريحات2020، وهي من اجمل الاطلالات لعام2020.كوني عروس اجمل مع مكياج وتسريحات2020.

تسريحة هوليود ، تعطى للعرائس ذات الوجه الممتلئ ، وترفع الغرة على شكل ستار من اجل اخفاء بعض من الاطراف للوجه ، والمكياج الناعم الامح، ويسمى ميك اب كريستال ،حيث يعطي اطلالة اجمل للعروس .

مكياج غربي محفف بالاسود من الرميل ، وذات نعومة فائقة للعروس ، وذالك المكياج يتخذ لعام 2020، حيث اطلالى ناعمة لعروس اجمل ، لنعرض عليكم الاجمل من اطلالات عام2020.

تسريحة مرفوعة لعروس ذات وجه غير ممتلئ ، حيث تظهر العروس ملامحها عبر مكياج ناعم وخفيف ، ويستخدم الاي شادو الاخليجي المخفف، والالوان الربيعية ذات الملمس الطبيعي ، وتستخدم الاكسسوارات الالماسية المرصعة ، وذالك من اجل طلات عام 2020.

تسريحة الساندريلا، تأخذ التسريحة الملمس الاجمل ذات الرفع العالي وتعتبر ذالك التسريحة لذوات الوجه النحيف حيث انها تظهر ملامح الوجه بشكل افضل، وايضاً تحتاج الالوان الخفيفة بالميك اب حتى تعطي الاطلالة الجميلة للعروس.

استخدام الميكياج الهندي ، وذالك من صيحات عام 2020، حيث اتخذ خبراء التجميل المكياج الهندي لسنة القادمة من اجمل الطلات ، حيث تعطي للعروس الثقة بالنفس ، وايضة توضح الملامح للوجه بصورة اكبر واكثر ، سنعرض عليكم مجموعة اكبر من الميك اب اللعرايس واجمل التسريحات العالمية .

التسريحة الملكية تعطى لذوات الوجه النحيف حيث انها تظهر ملامح الوجه عبر تنزيل الشعر الى الخلف ، وايضاً المكياج المستخدم مكياج لامح يسمى بالكريستال ، يعطي اناقة ونعومة اكثر للعروس، كونوا معنا لنطل عليكم عبر موقعنا بالاجمل.

تسريحة تعطى لصاحبة الوجه الصغير والمكياج يعطى لصاحبة التفاصيل الكبيرة ، حيث يصغر المكياج وجهها والتسريحة تظهر ملامح الوجه بصورة اوضح، وسنوضح لكم الاجمل عبر الصفحة ،كونوا بالقرب من موقعنا .

عروس متألقة بالمياج الخفيفي الناعم ،حيث يطفي على العروس الجمال والطلة الرائعة ،وذالك من اكثر الاطلالات المميزة لعام2020، التي ستعرض على عرائس العام القادم، حيث يستوحي الخبراء الميك اب من الطبيعة ، وايضا التسريحة البسيطة المرفوعة للخلف تعطي العروس اناقة اكثر .

وبذالك نكون قد وضعنا لكم اجمل وافضل تسريحات ومكياج عرايس 2020، حيث ينتظر العديد منكم المكياج الجديد والتسريحات الجديدة، نسعد بكم زوارنا الكرام دائماً ،كونوا معنا دائما وبجانبنا لنطل عليكم بأحدث الصيحات العالمية واحدث التسريحات الشرقية والغربية ، ولنضع بين ايديكم اجمل صور الميك اب المصمم من تحت افضل الخبراء العالميين بالتجميل ، كونوا بالقرب من موقع موسوعة شامل حيث كل جديد.