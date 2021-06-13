تراند اليوم : تردد قناة بطوط .. تردد Batoot الجديد نايل سات عربسات

تردد قناة بطوط .. تردد Batoot الجديد نايل سات عربسات تردد قناة بطوط للاطفال الجديدة 2019 ، التي ظهر بثها وظهورها على قمر النايل سات منذ أيام قليلة، تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids 2019 والتي نقدم لكم تقرير عنها على موقع سات لينك ،هى تقدم محتوى يهتم بالاطفال وتقدم قناة بطوط في الوقت الحالي إعلانات تجريبية استعداداً لبدء انطلاقها خلال الفترة القادمة.

الان اضبط رسيفرك على تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids 2019 والتى سوف تقوم قناة بطوط للاطفال ببث جميع الأفلام والبرامج الخاصة بالاطفال باللغة العربية لجميع أطفال الوطن العربي، وسوف تقدم قناة بطوط للاطفال 2019 محتوى مُميز وتعليمي لجميع الأطفال بداية من سن عامين والى سن 15 عام.

ننشر لكم تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids 2019 ،والتى تمكن اطفالكم من تعلم نطق الحروف العربية والإنجليزية بطريقة جذابة وأيضا عرض أفلام الكرتون والانمي على مدار اليوم الان مع تردد قناة بطوط كيدز.

القمر :نايل سات

التردد: 11411

الترميز :27500

القطبية :افقى H

تصحيح :5/6 .