الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا وهبي تخضع لعملية جراحية هل سألت هيفا عنها؟

نشرت زينب_فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي عددًا من الفيديوهات التي أعلنت خلالها دخولها المستشفى واستعدادها لإجراء عملية جراحية.

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وقالت: لن تتخيلوا مدى سعادتي وفرحتي على قدر ما الطبيب منيح وشاطر، صحيح رح اعمل عملية بس انا مرتاحة للحكيم”

وتابعت: “سبحان الله لست خائفة، الحمدالله وأتكل على الله دعواتكم”

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زينب لم تحدد نوع مرضها أو العملية التي ستجريها، وقال البعض إنها لجأت إلى عملية تجميل جراحية لذا رفضت اعطاء المزيد من المعلومات حول وضعها الصحي.

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زينب ليست بحاجة إلى هذه النوع من العمليات لأنها جميلة، إلا اذا أصبحت أسيرة هذه العمليات كما فعلت أمها ولا تزال تفعل (هيفا_وهبي) والتي كانت أيقونة الموضة والجمال في فترة معينة، وكانت أغلبية النساء تلجأن إلى التجميل لتصبحن شبيهاتها.

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هل ستسأل هيفا عن ابنتها؟

حتمًا لا، لأنها لا تعترف بها، أي وصلت إلى نكران ابنتها نتيجة ما عانته من آلام وصعوبات كبيرة، غير أن زينب لم تسأل عنها يومًا إلا حين قررت الدخول إلى السوشيال ميديا لتصبح بلوغر أو فاشينيستا معتمدة على اسم أمها.

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هيفا عاشت آلامًا كبيرة حين خطفوا منها (زينب) عندما كانت صغيرة، واستطاعت التغلب على هذه الظروف عبر الدخول إلى عالم الفن “وفشّت” خلقها بالنجومية.

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زينب حين مرضت هيفا منذ سنتين ودخلت إلى المستشفى بحالة خطرة، حاولت التواصل معها والإطمئنان عليها وعلى صحتها إلا أنها مُنعت من الوصول إليها، ولا نعلم ان كانت هيفا هذه المرة ستتنازل وتتواصل مع زينب لتطمئن عليها وعلى نوع العملية التي أجرتها في الكويت.

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نورا محمد – القاهرة