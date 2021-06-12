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تراند اليوم : بالصور .. جمال فتيات لبنان وتفاعل المشاهرين يشعل فتيل الاحتجاجات

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شهد الحراك الشعبي ضد الفساد في لبنان مشاركة عدد من الفنانين الذين سارعوا بنشر صورهم برفقة المتظاهرين في محاولة منهم لإبراز تأيدهم للمطالب المشروعة للشعب اللبناني.

في التفاصيل، نشرت ماغي بوغصين صورتها خلال مشاركتها في المظاهرات، وكتبت " لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض..الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاتو".

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من جهتها كتبت رابعة الزيات " لبنان اليوم عم يعيش فرصة تاريخية للتغيير ،لمحاسبة الحرامية واستعادة المال المنهوب ! نزلنا رافعين العلم اللبناني وعلم الجيش اللبناني لنسترجع لبنان الحقيقي ???????? #لبنان_ينتفض".

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مايا خليفة أيضاً شاركت في مظاهرات لبنان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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