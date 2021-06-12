تراند اليوم : شاهد- اختيار أفضل صور إخبارية خلال الـ 50 عاماً الماضية

لندن/ الخليج 365

عرضت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة بأفضل الصور الإخبارية الملتقطة التي أثرت على الكثيرين وأثارت ضجة حول العالم.

وحصلت صورة الطفلة التي تفر من هجوم بالنابالم على فيتنام كأقوى صورة إخبارية نشرت خلال الخمسين عاما الماضية، والتي التقطت من قبل المصور نيك أوت من كيم فوك عام 1972، وساعدت في حل النزاع القائم بفيتنام وأنهت الحرب.

احتلت صورة السوري إيلان كوردي البالغ من العمر 3 سنوات وهو غارق بعد أن جرفته المياه إلى شاطئ تركيا المركز الثاني، وكان بصحبة عائلته ويأمل في الوصول إلى جزيرة باليونان.

لصورة الثالثة كانت لإطلاق سراح نيلسون مانديلا بعد 20 عاما من سجن كيب تاون وكان اعتقل وسجن قبل سقوط نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.

الصورة الرابعة لباز ألدرين يسير على سطح القمر من أبولو 11 الذي أطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

أظهرت الصورة الخامسة تصدي رجل صيني لخط من الدبابات وحيدا في بكين وكان يطالب بإنهاء إراقة داء المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية عام 1989.

الصورة السادسة كانت لبول دادج يساعد راكب مصاب بعد انفجار محطة مترو الأنفاق في لندن عام 2005

صورة ميرا هيندلي وصفت بواحدة من أقوى الصور الصحفية الإخبارية على مدار الخمسين عاما السابقة التي شاركت مع إيان برادي في الاعتداء الجنسي وقتل 5 أطفال في مانشستر.

معتقل يقف مغطى الرأس على صندوق من سجن أبو غريب في بغداد بينما تتصل أسلاك برأسه وهو يعذب عام 2003.

قفز سام هاريس الصوت الإذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية، إلى بر الأمان بعد إنهاء الحصار على السفارة الإيرانية في لندن.

الصورة الأخيرة لإطلاق النيران على الرئيس الأمريكي رونالد رجان أثناء مغادرته لفندق هيلتون واشنطن.