الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض تنشر صورة والدها طليق هيفا الأول

نشرت زينب_فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة قديمة لوالدها أي لطليق أمّها، حين كان يمتطي الخيل مشاركًا في سباق.

جمهور هيفا لا يعرف طليقها والد زينب، الذي يفضل الإبتعاد عن الضوضاء والشهرة، ونعتقد بأنه لا يحب النجومية، لذا ومنذ أكثر من عشرين عامًا وضع هيفا أمام خيارين إما النجومية أو إبنتها فتخلّت عن الحياة العائلية لأجل المال والشهرة.

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الصورة التي نشرتها زينب ليست واضحة كثيرًا لوالدها، لكنها شاركتها مع جمهورها لتعبر له عن حبها الكبير، ولتشكره على تضحياته الكبيرة لأجلها منذ أن كانت طفلة.

زينب عكس والدها تمامًا تحب الشهرة وتسليط الضوء عليها وفي هذه الناحية تشبه أمها بحبها للنجومية.

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الصورة التي نشرتها زينب فياض لوالدها