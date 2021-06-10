تراند اليوم : طبق صينية الكبدة بالبطاطس

المقادير :

2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونه

2 حبة كبيرة بصل جوانح

3 فص ثوم مهروس

2 قرن فلفل اخضر مفروم

500 جرام كبدة دجاج مقطع

1/2 كوب بقدونس مفروم

3 حبة كبيرة بطاطس مقطع شرائح

3 حبة كبيرة طماطم شرائح رقيقة

1/4 كوب زيت زيتون

1/2 كوب عصير طماطم

طريقة التحضير

1. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

2. أحضري طبق فرن متوسط الحجم مناسب للتقديم على المائدة.

3. في طبق صغير ضعي الملح، الفلفل، الشطة، البابريكا، الهيل والكزبرة. قلبي البهارات لتختلط.

4. في طبق عميق ضعي البصل، الثوم والفلفل. أضيفي ثلث كمية البهارات. بأطراف أصابعك إدعكي البصل بالبهارات بقوة. وزعي البصل في طبق الفرن.

5. أنثري نصف بقية البهارات على الكبدة. قلبي لتختلط.

6. وزعي شرائح البطاطس على البصل لتغطيه تماما. أنثري بقية البهارات. وزعي البقدونس على البطاطس. وزعي قطع الكبدة على البقدونس ثم وزعي شرائح الطماطم على الكبدة لتغطيها.

7. في طبق عميق ضعي زيت الزيتون وعصير الطماطم. باستعمال الشوكة قلبي المواد لتختلط. وزعي الخليط على الكبدة والخضروات. غلفي الطبق بقطعة من ورق الألمنيوم.

8. ضعي طبق الكبدة بالبطاطس في الفرن لمدة ساعة إلى أن تنضج البطاطس وتتسبك الصلصة.