تراند اليوم : طريقة عمل الحواوشي

المقادير لعمل الحواوشي :
- نصف كيلو لحم مفرومة
- 5 رغيف عيش
- بصلة مفرومة
- 2 فلفل أصفر
- رشة ملح
- ربع كوب زيت
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
- رشة كمون
- ملعقتين حبهان
طريقة تحضير وصفة الحواوشي :
تفرم البصلة ، وتوضع في وعاء ، ويوضع عليها الفلفل الأصفر ، ويضاف الملح ، والفلفل ، والكمون ، والحبهان ، ثم ترش قطعة من الدهن فوق الخليط ، ويقلب ، ثم توضع بالثلاجة ، ثم أفتحي رغيف العيش ، وأخرجي الخليط من الثلاجة ، وضعي اللحم في الرغيف ، ثم إدهني أعلي وأسفل الرغيف بالزيت ، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة ، ثم بعد ذلك إخرجيه.