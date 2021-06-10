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تراند اليوم : طريقة عمل الحواوشي

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المقادير لعمل الحواوشي :

  • نصف كيلو لحم مفرومة
  • 5 رغيف عيش
  • بصلة مفرومة
  • 2 فلفل أصفر
  • رشة ملح
  • ربع كوب زيت
  • رشة ملح
  • رشة فلفل أسود
  • رشة كمون
  • ملعقتين حبهان

طريقة تحضير وصفة الحواوشي :

تفرم البصلة ، وتوضع في وعاء ، ويوضع عليها الفلفل الأصفر ، ويضاف الملح ، والفلفل ، والكمون ، والحبهان ، ثم ترش قطعة من الدهن فوق الخليط ، ويقلب ، ثم توضع بالثلاجة ، ثم أفتحي رغيف العيش ، وأخرجي الخليط من الثلاجة ، وضعي اللحم في الرغيف ، ثم إدهني أعلي وأسفل الرغيف بالزيت ، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة ، ثم بعد ذلك إخرجيه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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