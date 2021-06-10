تراند اليوم : فيديو للصحفي أبو شقرة يفوز بثلاث جوائز دولية

أنقرة - وكالات - مشرق نيوز

فاز فيديو التقطه المصور هشام أبو شقرة (26 عامًا)، في مسابقة الأخبار المرئية الدولية التي نظمتها مؤسسة المصورين الإخباريين التركية، حيث قامت المؤسسة بتكريم الصحافيين الفائزين في مدينة اسطنبول، مساء أمس السبت.

وكان المصوّر أبو شقرة التقط الفيديو خلال المواجهات الأسبوعية في قرية النبي صالح، حيث يظهر خلاله جنديّ إسرائيلي يعتدي بالضرب المبرح على الطفل محمد التميمي، رغم أنه يعاني من كسر في يده، بينما حاولت شقيقته الصغيرة وأمه تخليصه من بين يديه.

وتعتبر هذه الجائزة هي الثالثة على التوالي التي يفوز بها الفيديو، فقد سبق وفاز بجائزتين كأفضل فيديو عن قسم الأخبار عام 2015 في وكالة الأناضول التركية، بعدما حقق ملايين المشاهدات.

وسبق أن تعرّض المصوّر أبو شقرة من بيت لحم، للاحتجاز والإصابة بالرصاص على يد جنود الاحتلال، إلّا أنّ ذلك لم يثنه عن متابعة أداء رسالته وفق ما يقول