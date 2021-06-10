تراند اليوم : بالفيديو.. مؤمن شويخ : أنا "عرنيط" ونفسي بسيارة

غزة-الخليج 365(وكالات):

يحاول الفنان الفلسطيني الكوميدي مؤمن شويخ، في أفكار برنامجه المشهور " طول بالك" نقل شعبه الفلسطيني من المتاعب والمأساة والأجواء السياسية إلى عالم الضحك والفكاهة.

ويعد برنامج "طول بالك" الذي يصور في غزة، الأول من نوعه لأنه يناقش قضايا وهموم الناس بطريقة طريفة عبر كاميرا خفية لإيصال فكرة ورسالة معينة، وفق شويخ.

ويقول في حديث خاص لـ "الوطنيـة"، إن برنامجه لهذا العام أعتمد على أفكار قوية ومميزة عن حلقات الأعوام السابقة من ناحية التطور وتنوع الشخصيات، مشيراً إلى أنه أعد الأفكار لهذا العام بصعوبة، حتى لا تكون مكررة وتتناسب مع الشارع الفلسطيني.

وكشف أنه أعد فكرة على النظام الغربي، متمثلة بارتدائه جسم "دبدوب" يمازح أطفال في الشارع، بالإضافة إلى أنه مثل حلقة عن ظاهرة الهجرة في قطاع غزة، حيث أنه استعان بامرأة وعائلة كاملة وأطفال لأول مرة.

ويضيف:" كما يوجد حلقة عن ظاهرة الانتحار، حيث أنها تميزت بالأكشن وأثناء تصويرها تعرضت لحريق في جسدي ولقيت صعوبة مع الناس برغم أنني "عرنيط" وأقطن في الشجاعية، كما أنني استعنت بجهاز الدفاع المدني وعناصر من الشرطة وطواقم الإسعاف".

الكاركتر

أما عن تنوع شخصيته في حلقات برنامج " طول بالك" الذي سيبث في شهر رمضان المبارك، أوضح أنه ظهر في حلقة على شكل رجل "سمين" يتناول الطعام بزهد كشخصية الفنان المصري أحمد حلمي في فيلم "اكس لارج".

وبين أن في حلقات أخرى صبغ شعره لعدة ألوان، منوهاً إلى أنه شخصيته أصبحت مألوفة لكل الناس، وجعلته يعتمد على زميله ثائر أبو زبيدة في جميع الأدوار بنسبة 50%.

العائد المادي

وفي رد على سؤال الوطنية، هل مؤمن شويخ اليوم أصبح غني؟، أجاب:" كثيرا من الناس يروجوا شائعات أني غني، كمثال مرة أحد الزملاء سألني أين الفلة الخاصة بك، حددت له مسرعاً مكان فلة يملكها أحد الشخصيات المهمة في المجتمع، بعدها ذلك قال لي أريد زيارته، قلت له: "أوعك ليست فلتي"، وفق قوله.

ويؤكد الفنان الكوميدي وهو في يبتسم، أنه لا يملك سيارة، ويتابع" يسألوني الناس عندما استقل سيارة عمودي داخلي، أين سيارتك؟ أقول لهم عند الميكانيكي".

وتمنى بطل برنامج " طول بالك" أن يملك سيارة فعلاً.