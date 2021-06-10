تراند اليوم : الإفراط فى استخدام الموبايل والتدخين يؤثر على صحة طفلك النفسية

نيوديلهي - الخليج 365

توصل باحثون الى أن الآباء من اتباع بعض العادات والتى تؤثر على صحة أطفالهم، وقد تتضمن هذه العادات الآتى:

1- النقد الذاتى: فهذه العادة تؤدى إلى أن الطفل يضع معايير غير واقعية للنجاح أو الجمال، وقد تسبب فى وقت لاحق بعض المشاكل الصحية، كإصابة الطفل بالاكتئاب أو اضطرابات الأكل.

2- الإفراط فى استخدام الهاتف المحمول: معظم الآباء والأمهات قد تنشغل فى الرسائل النصية أو التحدث فى الهاتف لساعات طويلة، وغيرها من الأشياء أمام أطفالهم، مما يؤدى ذلك إلى رغبة أطفالهم فى امتلاك الهواتف المحمولة من سن مبكرة، والتى قد تؤثر على دراستهم وإنتاجيتهم.

3- تحديد دور الأطفال على حسب اختلاف الجنس بينهما: فمثلا الفتيات لا يجب عليهن ممارسة الألعاب الرياضية، والأولاد لا يجب عليهم إظهار عواطفهم، فهذه العادات قد تعرقل حياتهم الاجتماعية للغاية.

4- التدخين وشرب الكحول: الإفراط فى شرب الكحول والتدخين أمام أولادك يساعد فى اكتساب أولادك هذه العادات السيئة فى سن مبكرة جدا، وقد تؤدى إلى مضاعفات صحية فى وقت لاحق.