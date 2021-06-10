تراند اليوم : اختيار الفلسطينيتان لينا القيشاوي و نهى أبو عمرو لتمثيل ملتقي شباب الاعلاميين العرب

غزة-الخليج 365:

اختارت مؤسسة الوحدة الاعلامية العربية فى المملكة الاردنية الهاشمية الإعلاميتين نهى أبو عمرو ولينا القيشاوي لتمثيل لانشطته واعماله في فلسطين امام ملتقي شباب الاعلاميين العرب.

من جهته أكد الامين العام لمجلس الوحدة الاعلامية العربية وسفير الاعلاميين الشباب العرب هيثم علي يوسف ان اختيار ممثلين له في داخل الاراضي الفلسطيني جاء بعد بادره تقدمت بها الاعلامية لينا القيشاوي ليكون لفلسطين دورا في اعمال ملتقى شباب الاعلاميين العرب . ويتابع يوسف " ان اختيار شابتين هي لبث دماء جديده لأنشطتنا ولدينا ايمان كبير بقدرتهم على حمل هذه الامانه .

بدورها أكدت الاعلامية لينا القيشاوي ان اول اعمال ملتقي شباب الاعلاميين العرب كانت بالعمل على التوعية حول امراض السرطان و اهمية الفحص المبكر، وإطلاق حملة إهزم، كأول نشاط للملتقى في فلسطين.

وعن التنسيق المشترك لاعمال الملتقي في الضفة المحتلة وقطاع غزة شددت القيشاوي على ان اعتماد الزميلة نهى تحت مظلة ملتقى شباب الاعلاميين العرب سيسهل عمل الملتقي في كل فلسطين والسبب يعود لصعوبة العمل من الضفة في قطاع غزة نتيجة الحواجز الصعبة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينين.

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يذكر ان الصحفيةالقشاوى تعمل في قناة الفلسطنية لينا إعلامية ديدنها العمل الدءوب والشباب المعطاء، حققت نجاحات عدة من خلال تقديمها العديد من البرامج وأكثر ما أكسبها شهرة كان عبر "قناة الفلسطنية " باسمة كثغر القدس الباسم تجذبك للاستماع إليها لمتابعة أدائها اللافت وهي كإعلامية لها بروزها عبر الشاشة .

من جانبها قالت قالت الاعلامية نهى ابو عمرو

"اختياري لتمثيل ملتقي شباب الاعلاميين يشرفني ويشرف المجتمع الفلسطيني أجمع". واعتبرت ابو عمرو تميّز الاعلاميين إنجازا لفلسطين وشعبها، موضحة أنه يحقق النجاح رغم الاحتلال وما يفرض من حصار وتضييق وملاحقة

واستهداف الصحفيين من قبل الاحتلال

. واكدت ابو عمرو ان اعمال ملتقى شباب الاعلاميين العرب سينفذها مقهى الاعلام الاجتماعي التابع لشبكة امين للإعلام .

وقد أثبتت ابو عمرو جدارة في تقديم العديد من البرامج الاجتماعية والمنوعة فضلا عن قراءة النشرات الإخبارية وتميزت بإدارة الحوار الهادئ والابتسامة الدائمة مما اكسب برامجها طابعا مميزا للتواصل مع الجمهور وكسبها المحبين لها.

في إطلالتها البهية كريزما خاصة تؤكد أن لها مستقبل زاخر وشأن كبير في عالم الإعلام العربي ،الإعلامية الفلسطنيه نهى ابو عمرو مواليد عام 1991 تحمل شهادة البكالوريا فى الصحافة والاعلام وقد عملت في عدة محطات عربية الحكومي .. وعرف عنها المهنية العالية وسعة الاطلاع والثقافة المجتمعية وهي الصفات التي يجب أن تقترن بالمذيعة والإعلامية الناجحة .