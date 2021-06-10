تراند اليوم : اكتشاف نملة عمرها 99 مليون عام

غزة - مشرق نيوز

اكتشف علماء أمريكيون نملة في قطعة من الكهرمان وجدت في ميانمار يبلغ عمرها 99 مليون عام.

وتتميز هذه الحشرة بوجود نوع من القرن في منتصف رأسها مما يعتبر بنية فريدة من نوعها بين النمل، وتغطي شعرات قصيرة جدًا الطرف السفلي من هذا القرن، الأمر الذي يدل على انتماء النملة للحشرات المفترسة.

كما تنمو شعرات مماثلة على أفكاك النمل من فصيلة Odontomachus حيث يطبق الفكان تلقائيًا مثل كماشة عند لمس هذه الشعرات.

ومع هذا لا يزال يجهل العلماء وظيفة هذا القرن بدقة لدى النملة المكتشفة، علمًا أن حجم فكيها يدل على أنها كانت تصيد وتأكل فرائس كبيرة الحجم ذلك أن الكائنات الأصغر كان بإمكانها التملص من هذين الفكين بسهولة.

ويشير العلماء إلى أن وجود نملة مفترسة ذات قرن، حقق درجة عالية من التخصصية حتى في بداية تاريخ ارتقائه.

وقد بدأ النمل بالانقسام إلى أجناس وفصائل ذات تخصصات مستقلة خلال العصر الطباشيري "الكريتاسيط" Cretaceous period منذ 135 إلى 65 مليون سنة حينما عاشت هذه النملة المكتشفة.