تراند اليوم : أردني يتنكر بزي فتاة ليراقب شقيقته الجامعية

عمان – مشرق نيوز -

ارتدى ثوباً طويلاً أسود اللون وتنقب ليخفي وجهه ، ووضع قفازات في كفيه ليخفيهما ، حتى يستطيع التنقل داخل الجامعة بحرية لمراقبة شقيقته التي كان يشك في سلوكها ، الا أنه كشف من خلال حركاته الذكورية .

وذكرت مصادر مقربة للشرطة أن الشاب الثلاثيني كان رافضاً لمبدأ إكمال شقيقته للدراسة في الجامعات للإختلاط بين الجنسين وغيرها من الاعتبارات، فرضخ لرغبتها ورغبة والديه ووافق على ذلك.

ويقول المصدر إنه بعد فترة من دخول شقيقته الجامعة خطرت له فكرة مراقبتها عن قرب عند خروجها من البيت وكيف تقضي وقتها في الجامعة وحتى عودتها الى البيت فما كان منه إلا أنه قام بخياطة ثوب ونقاب وخرج خلف أخته ويراقبها داخل الجامعة وأين تذهب ومن تُجالس حتى وصل به الأمر الى الدخول معها الى قاعات المحاضرات والجلوس على مقاعد الممرات داخل الكليات.

ويشير المصدر الى أنه بعد مرور أكثر من أسبوع وهو على هذه الحالة ومع اختلاطه بعدد من الطالبات على اعتقاد منهن انه طالبة؛ لاحظن حركاته التي لا تدل على انه أنثى، ليسارعن ويبلغن الأمن الجامعي.

وقام الامن باحتجاز الشاب (المتخفي)، وخلال التحقيق معه كشف عن وجهه وخلع ما كان يرتديه، وبرر موقفه بأنه أراد مراقبة شقيقته لا أكثر، مؤكدا انه لم يستخدم التنكر لأغراض اخرى ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك.