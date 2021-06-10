تراند اليوم : مجهول يرمي مليوني ريال في الصحراء بالسعودية

الرياض – مشرق نيوز -

رمى مجهول كيس مليء بالأوراق النقدية يتعدى المليوني ريال في منطقة صحراوية جنوبي القنفذة.

وبمجرد ما تناقل الأهالي الخبر شهد المكان تجمعا للأهالي من شتى قرى ومراكز المحافظة والمارين بالطريق الدولي من خارج المحافظة لتبدأ عملية البحث والتنقيب عن الأوراق النقدية التي تطايرت جلها من الكيس النقدي

وذكرت صحيفة الشرق السعودية أن رجال الأمن تدخلت لفك هذا التجمع وتسهيل حركة المرور في المنطقة كما أنها تحفظت على مبالغ مالية تتجاوز الخميسين ألف ريال .

فيما لاتزال عمليات البحث والتحري قائمة لمعرفة مصدر هذه الأوراق النقدية.