تراند اليوم : الإندومي موت لا يخلو منه بيت

بينت خبيرة الطب الطبيعي أمل عبد المجيد ،أنه من المهم جداً أن يهتم الفرد بقراءة محتويات المواد الغذائية التي تباع في الأسواق،ويتجنب شراء أي طعام مكتوب علية كلمات غير مفهومه بالنسبة له فهذا أول الطريق نحو الابتعاد عن هذه السموم.

وأشارت إلى خطورة ما يسمى بالإندومي، هذا الطعام السام الذي يدخل في تركيبته الملح الصيني (اجني موتو) الذي يسبب تلفاً في خلايا المخ ويسبب سرطان الدماغ، ومع الأسف الشديد يكاد لا يخلو ليت من الاندومي القاتل.

وقالت إن الإندومى وبدون مبالغة عبارة عن سم يسرى في الجسد وبالذات في المخ، ولكن الصدمة بمعرفة الحقيقة المفجعة، وهي أن الإندومى يحتوى على مادةe621 وهى مكتوبة على ظهر الكيس وهذه المادة بعد البحث ظهرت أنها تسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعم على الإطلاق

وأضافت أن مخاطر هذه المادة على المخ كبيرة لأنها تسبب تلف في خلايا المخ غير القابلة للتجدد وتسبب تراجع الذاكرة وضعفها وتدهور القدرات العقلية وفقدان القدرة على التركيز ومعالجة الأمور الحسابية أو الرياضية المتوسطة ثم تؤدى إلى غباء فعلي بدون مبالغة.

كما أنها تسبب أمراضا عصبية تابعة لتلف خلايا المخ مثل: الشلل الرعاش والزهايمر والصداع المزمن ومع الاستمرار في تناولها تؤدى للسرطانات مثل سرطان الثدي وارتفاع الكولسترول وضغط الدم والأزمات القلبية الحادة وغير ذلك الكثير.... كما أنها تسبب البدانة المرضية غير القابلة للعلاج حتى مع الرياضة أو الأدوية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.

وقالت إن هذه المادة هي أحد مشتقات Monosodium Glutamate وتعتبر أخطر مادة غذائية وجدت في العالم كمكسبات طعم، ويتم إخفاء اسم هذه المادة السامة في الأغذية تحت مسميات مختلفة مثل الجلوتامات، أسبرتام، الخميرة، المرق سواء مرق الدجاج أو اللحمة، الكاسينات، البروتين المهدرج مثل الصويا المهدرجة.

أضرار الإندومي

1- السمنة في الأطفال خاصة

2- أمراض الكلى

3- آلام المغص

4- الإسهال

5- التقيؤ

كما توضح حجم الكارثة مادة الـmsgويسمونها ومشتقاتها القاتل الصامت، وليس الإندومى وحده الذي يحتوى هذه المادة القاتلة ولكن تستخدم مطاعم شهيرة هذه المادة بصورة مكثفة لتحسين طعم مأكولاتها وجذب زبائنها مثل بيتزا هت وماكدونلدز وبرجر كينج وكنتاكى وتاكو بيل.

وهنا أحب أن انقل ما شاهده أحد الأشخاص عندما ذهب إلى اندونيسيا وشاهد بنفسه كيف يتم تصنيع الإندومي فهو يعرف صديق له يشتغل في المصنع فذهب معه وصدم عندما شاهد بأم عينه كيف يصنعونها ..

فهم يقومون بتجميع عظام الحيوانات الميتة ومن ثم تجفيفها جيدا لتوضع بعدها في مطاحن لكي تطحن جيدا بعد ذلك يقومون بإضافة المنكهات والمطيبات وتشكيلها على شكل المعكرونة وبعد ذلك تأتي إلينا كما نراها ونحن نقدمها ونجعلها الوجبة الرئيسية للعشاء لفلذات أكبادنا ونستغرب عندما نراهم لا ينامون ونراهم في المنزل يجرون ويصرخون ويقلبون البيت وتظهر منهم مشاغبات ليس لها حد، ونقول هذا جيل اليوم ولكن ذلك بسبب أكلهم بقايا الحيوانات فأصبحوا هكذا.