تراند اليوم : سعودي يزور قاتل ابنه ويبشره بعتق رقبته اذا حفظ القرآن

الرياض – مشرق نيوز -

بشر سعودي أثناء زيارته لقاتل ابنه بعتق رقبته لوجه الله تعالى اذا حفظ القرآن الكريم كاملاً قبل الخروج من السجن .

وكان القاتل فيصل العامري أدين بالقصاص لقتله عبد الله الدوسري، وذلك خلال مضاربة جماعية وقعت في الحي الذي يسكنان فيه .

وسعت اللجنة العليا للإصلاح بالمنطقة الشرقية لإقناع ولي الدم بالتنازل لوجه الله تعالى، وبالفعل هذا ما حدث عند الاجتماع به، حيث عفا عن القاتل رافضاً استلام أي مبالغ مقابل ذلك، مشترطاً عليه أن يحفظ القرآن قبل الخروج من السجن، بجانب إنه أصر على زيارة الجاني في سجنه لإبلاغه بنفسه.