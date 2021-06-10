تراند اليوم : سيدة تونسية تدفن في الصباح وتخرج من قبرها بالليل بفضل حمارين

تونس - مشرق نيوز -

في حادثة غريبة توفيت سيدة تونسية صباحا بعد أن أعلن عن وفاتها ولكنها خرجت من القبر مساء حية بفضل حمارين .

عاشت سيدة تونسية حادثة غريبة، حيث دفنها أهلها صباحا بعد إعلان وفاتها، ولكنها خرجت من القبر مساء حية، في سابقة كان لحمارين دور كبير فيها.

و ذكرت صحيفة " الشروق "" التونسية أن السيدة التونسية متزوجة ولها أبناء، سقطت مغشيا عليها دون أن تكون مصابة بأي نوع من أنواع المرض، وطالت فترة الإغماء عندها فظن أفراد أسرتها أنها ماتت، فتم شراء الكفن، وتقبل العزاء.

وأضافت الصحيفة أنه بحضور جميع أقارب هذه السيدة تم رفع الجثة صباحا إلى مقبرة، حيث صلى الحاضرون صلاة الجنازة على روحها، ثم عاد الجميع بعد دفنها لتقبل التعازي.

وبينت الصحيفة ان الصدفة لعبت دورها، حيث كانت امرأة قد فكت قيود حمارين مساء لتنقلهما إلى مكان آخر، غير أنهما اتجها نحو المقبرة، فتتبعتهما وسمعت صوتا منبعثا من أحد القبور، فلم تعره إهتماما بسبب الخوف.

وعاود الحماران الفرار مرة ثانية نحو المقبرة، ولحقت بهما المرأة التي سمعت الصوت مرة أخرى، فحاولت بشجاعة معرفة موقع انبعاثه، لتتيقن من أنه آت من القبر الذي دفنت فيه المرأة (جارتها) في الصباح، فسارعت إلى إعلام أفراد أسرتها الذين هرعوا إلى المقبرة، ونبشوا القبر، ليجدوا المرأة التي دفنوها صباحا حية ترزق، وقد تمكنت من تمزيق كفنها.