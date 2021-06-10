تراند اليوم : العثور على كنز عربي عمره 3 آلاف عام بالدنمارك

كوبنهاجن - مشرق نيوز -

عثر على كنز قيم عبارة عن قطع نقدية معدنية عربية وفارسية، تعود إلى العام 854 قبل الميلاد، في جزيرة “بورنهولم” الدنمركية، عند بحر البلطيق.

وكشف متحف بورنهولم، عن الكنز، مشيرا إلى أن عالم آثار هاو، عثر على 157 قطعة نقدية عربية وفارسية مصنوعة من الفضة ومصكوكة في مناطق عربية مختلفة، تعود إلى عام 854 قبل الميلاد.

في ما يعد أكبر اكتشاف في الدنمرك لهذا العدد من القطع النقدية العربية، التي تعود إلى حقبة الفايكنغ.

ويقول علماء آثار إنه نادرا ما يعثر على قطع نقدية عربية في اسكاندينافيا، موضحين أن الكنز كان مدفونا داخل منزل في مستوطنة للفايكنغ، وهو يعكس ميلهم في تلك الآونة إلى دفن كنوزهم تحت أرضيات منازلهم