تراند اليوم : شاب يتزوج من فتاة بعد حادث مروري بين سيارتهما في الدوحة

الدوحة - مشرق نيوز -

انتهى حادث مروري وقع في العاصمة القطرية، الدوحة، إلى أسرع زواج بين طرفيه، إذ خطب الشاب الفتاة التي صدمت سيارته في اليوم التالي من تعارفهما، وتزوجها في اليوم الثالث للحادث.

وكان الحادث قد وقع على أحد الطرقات العامة حيث كان السائق والسائقة مشغولان بالحديث في هاتفيهما أثناء القيادة ما أدى إلى ارتطام سيارة الفتاة بسيارة الشاب من الخلف، فأخذ كل منها يلوم الآخر ويحمله مسؤولية الحادث ، فذهبا لأحد مراكز الشرطة للإبلاغ عن الحادث حتى يتمكنا من إستلام أوراق تصليح الأعطال الناجمة عنه.

وعند توجيه شرطي المرور السؤال للسائقين عن المخطئ بادر الشاب بالاعتراف بأنه المخطئ ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وقال الشاب إن الفتاة تغيرت نظرتها له بعد اعترافه فشكرته على موقفه النبيل وتطور الموقف بعد خروجهما من المركز إلى التعارف ثم تقدم لخطبتها في اليوم التالي والزواج منها في اليوم الثالث وبمهر لا يكاد يذكر.

وأشار الشاب إلى أنه أمضى سنوات يبحث عن زوجة وقد وجد في الفتاة التي صدمته كل المواصفات التي يبحث عنها خاصة بعد أن تعرف على طبيعتها خلال المشكلة التي وقعت بينهما.