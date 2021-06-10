تراند اليوم : مئات المقاعد الخشبية المتكدِّسة تخطف الأنظار قبل شهر من انطلاق «فن أبوظبي 2012»

مئات المقاعد الخشبية المتكدِّسة تخطف الأنظار قبل شهر من انطلاق «فن أبوظبي 2012»

ابوظبي – جمال المجايدة

قبل نحو شهر من انطلاق «فن أبوظبي 2012» (10-7 نوفمبر)، أماط الفنان الياباني العالمي تاداشي كاواماتا اللثامَ عن المجسَّم الأخاذ «كراسي فيأبوظبي».

وتتألف اللوحة التركيبية «كراسي في أبوظبي» من مئات الكراسي الخشبية المتكدّسة على شكل طبقات لتشكِّل معاً مجسَّماً شاهقاً يبلغ ارتفاعه ستة أمتارسيجتذب الزائرين الذين سيتوقفون عنده للتفكير مجدداً بهيكلية المكان.

وُلد كاواماتا بجزيرة هوكايدو اليابانية عام 1953، ويشتهر بأعماله الإبداعية الخشبية الموقعيَّة. وتتجسّد أعماله العابرة في شكل جسور المشاة، المغطاةوالمكشوفة، والأبراج والأكواخ العملاقة وغيرها. ويرى نقاد أعماله أن كاواماتا شغوف بإيجاد همزة الوصل بين ما هو ماضٍ وما هو الآن، وبين الأبعاد الداخليةوالخارجية.

وتشارك غاليري كامل مينور الباريسية بهذا العمل في معرض «فن أبوظبي 2012»، وتحديداً ضمن قسم «آفاق» الذي سيحتضن الأعمال الضخمة والمجسّمةفي ساحة عامة تتجاوز حدود الأجنحة المخصَّصة للصالات الفنية.

هذا العمل مستلهمٌ من العادة الإماراتية المتمثلة في الجلوس في ديوانية المنزل مع أصدقائهم وأقربائهم، ويمثل هذا المجسّم من المقاعد غير المستخدَمة مساحةمثالية لتزيينها بمساند أرضية وإيجاد مساحة حية متحوِّلة تتيح للأفراد ترتيبها حسب رؤيتهم وحاجتهم بناء على طبيعة ورشة العمل أو مجالس الحكايات.وخلال الفترات الفاصلة تتحوّل تلك المساحة إلى مكان لالتقاء الأفراد والاسترخاء والتعرُّف أكثر على عالم الحِرَف والتصاميم من خلال مجموعة من الكتبوالمجلات المتاحة أمام الجمهور.