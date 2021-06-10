تراند اليوم : يمني يرفض بيع أقدم نسخة من القرآن ب 12 مليون ريال

صنعاء – مشرق نيوز -

رفض شاب يمني من أبناء مدينة الضالع بيع أقدم نسخة من القرآن الكريم بـ 12 مليون ريال عثر عليه في أحد الكهوف الجبلية صعبة التضاريس جنوب المدينة، وقد وضعت بداخله مادة شمعية نادرة ولُفت بغطاء جلدي.

وأكدت الفحوصات الأولية للنسخة أصليتها وصحة البيانات المدونة عليها التي تبيَّن أن حروف النسخة القرآنية خالية من النقاط والتشكيل، وقد دوِّن على صفحتها الأولى "نسخت بيد الفقير إلى الله عام 200 هجرية" ما يؤكد أنها أقدم نسخة للقرآن الكريم يعثر عليها حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"إن المفاجأة لم تقتصر على هذا الكنز التاريخي الذي لا يقدر بثمن، فقد عُثر بجانب المصحف الكريم على سيف بقبضة نحاسية مصقولة ودون عليه بخط عربي واضح اسم "ذي الفقار"، وهو الاسم الشهير لسيف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أهداه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب بعض الروايات التاريخية.

وذكر موقع "أخبار خليج عدن"، على شبكة الإنترنت، إن عروضاً مغرية قدمت للشاب لحمله على بيع نسخة القرآن الكريم، كان آخرها 12 مليون ريال يمني (نحو 56 ألف دولار) لكنه، بحسب مقربين، رفض العرض.