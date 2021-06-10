تراند اليوم : دراسة تكشف "فوائد مذهلة" لاستخدام الساونا بانتظام

كشف تحليل لعدد من الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يرتادون حمامات الساونا بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والرئة والإنفلونزا من الذين نادرا ما يستخدمونها.

وذكر معدو التحليل في عرض له على نشرة (مايو كلينيك بروسيدينجز) أن دراسات سابقة عن الفوائد الصحية للساونا أظهرت نتائج متباينة لأنها ركزت على أنواع مختلفة من الساونا.

وكانت دراسات صغيرة الحجم أو محدودة الفترة الزمنية بحيث لم تظهر النتائج الصحية في المدى الطويل للاستخدام المنتظم للساونا.

ووجد فريق البحث، بعد الاطلاع على دراسات تركز على الساونا الفنلندية، أن الاستخدام المنتظم لها مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الشائعة والوفاة المبكرة.

وقال غاري لوكانين من جامعة يفاسكيلا في فنلندا، وهو المعد الرئيسي للتحليل: "إلى جانب المتعة والاسترخاء، تشير الدلائل إلى أن الساونا لها العديد من المزايا الصحية، التي تشمل خفض مخاطر أمراض الأوعية الدموية والقلب والجلطات والأمراض المتعلقة بالذاكرة".

وقال لوكانين لرويترز: "الساونا ترتبط كذلك بتقليل مخاطر أمراض الرئة، مثل الربو والالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي المزمن".

فقد أظهرت دراسة، في إطار التحليل، أن الذهاب إلى الساونا، 4 مرات في الأسبوع على الأقل، مرتبط بتقليل احتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة نحو 50 بالمئة.

وشملت الدراسة 2315 شخصا، وربطت كذلك الاستخدام المنتظم للساونا بانخفاض بنسبة 40 في المئة في احتمالات الوفاة المبكرة بشكل عام.

وقارنت دراسة أخرى، في إطار التحليل، آثار استخدام الساونا لمدة 19 دقيقة، بدلا من 11 دقيقة.

وفي هذه الدراسة ارتبط طول فترة استخدام الساونا بتقليل احتمالات الوفاة المبكرة بشكل عام بنسبة 17 بالمئة، وتقليل احتمالات الوفاة من أمراض القلب بنسبة 36 بالمئة.

ووجدت دراستان أخريان أن الذهاب إلى الساونا، 4 مرات في الأسبوع على الأقل، مرتبط بانخفاض بنسبة 41 بالمئة في احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وبنسبة 37 بالمئة في احتمالات الإصابة بالالتهاب الرؤي، بالمقارنة بالذهاب مرة واحدة في الأسبوع.

وهذا التحليل ليس تجربة محكومة تهدف إلى إثبات ما إذا كان الذهاب إلى الساونا يمكنه بشكل مباشر تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض أو الوفاة المبكرة تأثرا بها.