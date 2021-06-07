تراند اليوم : افضل مضاد حيوي لعلاج التهاب اللوزتين

افضل مضاد حيوي لعلاج التهاب اللوزتين، وهي مِن الأمراض المُنتشرة والشائعة بشكلٍ كبير، وخاصّة عند فئة الأطفال، حيثُ يَحدُث إلتهاب اللوزتين نتيجة لظهور البكتيريا العقدية المُقيحة.

إلتهاب اللوزتين ليس بالمرض الخطير، لكن يَنتُج عنه عدّة مُضاعفات، تتمثّل في ألم في الحَلق يستمر لأكثر من يومين وقد يكون شديدا، إضافة لحدوث صعوبة في عملية البلع للطعام والشراب، كما ينتُج عن إلتهاب اللوزتين قشعريرة ومن الممكن أن تصل الحمية إلى أربعين درجة مئوية.

يتسبّب إلتها اللوزتين أيضًا بنقصٍ في الشهية ووهن عام، وصداع وتغير في الأصوات، إضافة إلى الغثيان والتقيؤ وألم شديد في البطن، وجميع هذه الأعراض يتم علاجها من خلال مضاد حيوي خاص لعلاج إلتهاب اللوزتين.

ما هي اعراض التهاب اللوزتين

يتمّ التعرف على إلتهاب اللوزتين من خلال عدة أعراض، تتعرفون عليها في النقاط الآتية:

حدوث الم في الحنجرة والفم وصعوبة في البلع.

حرارة متوسطة الارتفاع، ومن الممكن أن تشتد في أغلب الأحيان.

حدوث الم في البطن، قد يؤدي إلى التقيؤ.

ظهور احمرار وتورم في اللوزتين والبلعوم، إضافة للزائدة الأنفية.

انتفاخ في الغدد اللمفاوية التي تتواجد تحت الفك.

ألم في المفاصل.

مضاعفات التهاب اللوزتين

من الممكن أن تحدث مضاعفات نتيجة لإلتهاب اللوزتين، لذا يتوجب على المُصاب مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

امتداد الإلتهابات حول اللوزة، إضافة إلى تشكل ما يُسمى بخراج حول اللوزة.

جفاف لعدم القدرة على بلع الطعام والشراب.

انسداد المجري التنفسي.

الإصابة بالجرثيم العقدية التي تتمثل في التهاب الكبد والكلية، والحمى الروماتيزمية .

ما هو علاج التهاب اللوزتين

يوجد عدة طرق لعلاج إلتهاب اللوزتين من أهمها مجموعة من المضادات الحيوية .