تراند اليوم : علاج جفاف العين

علاج جفاف العين، الذي هو عباراة عن حالة طبية تنتج عن عدم قدرة العين على إفراز الدموع نتيجة نقص فيتامين A، ويعتبر مرض جفاف العين شائع في الدول النامية كآسيا الجنوبية وإفريقيا.

قد يحدث جفاف العين مع التقدم في العمر، أو نقص فيتامين أي، فعند نقص فيتامين A، تُضاف مادة الكيراتين للغدد الدمعية مما يتسبب في فقدان الدموع.

ربما ينتج عن جفاف العين فقدان في البصر وتقرن في القرنية، ما سنتج عنه أضرار فادحة بالقرنية مستقبلا، في حال عدم زيارة الطبيب وتلقي العلاج، وقد تمتد الأعراض لتشمل شبكية العين، في هذا الطرح الطبي نذكر طرق علاج جفاف العين.

أعراض جفاف العين

هناك عدة أعراض تظهر العين تؤكد الإصابة بجفاف العين، أو ما يُعرف بجفاف الملتحمة، نذكرها في النقاط الآتية:

جفاف ملتحمة العين .

زيادة سماكة ملتحمة العَين .

شعور المصاب بالوَخز، أو الحَكة وربما حُرقة في العين.

يتشكل مُخاط داخل العين أو حولها عَلى شكل خيط .

ظهور تجاعيد في منطقة مُلتحمة العَين .

نقصان في حدة البصر .

الشعور بإرهاق في العين بعد القراءة، حتى لو كانت لمدة قصيرة .

وجود صُعوبة في حين استعمال العَدسات اللاصقة.

تَشويش في الرؤية،يزداد سوءا عند تركيز النظر إلى نقطة معينة، ومع نهاية نهار اليوم .

طرق علاج جفاف العين

جفاف العين مرض ليس بالخطير، ولكن قد تنتج عنه مضاعفات غير متوقعة في حال التأخر في تلقي العلاج .

1- يتم معالجة الأعراض المرافقة لجفاف العين عن طريق .

استخدام قطرات عينية مثل المرطبات .

إستعمال قَطرات تحتوي على كورتيزون أو مضادات حيوية مثل التتراسيكلين أو الدوكسيسايكلين.

زِيادة الرُطوبة في البَيئة المُحيطة بالمصاب بِاستخدام المرطبات بالإضافة لتغطية النظارات أثناء الخروج.

2- ثم يُعالج نقص فيتامين أي المسبب في جفاف العين من خلال: تناول أطعمة غنية بفيتامين A أو مُكملات غذائية تَتركب مِن عديد من الفيتامينات .

3- في حالة تفاقم الأعراض ووصولها إلى تقرح في القرنية، فإن أنسب علاج للحالة تكون العملية الجراحية .