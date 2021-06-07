تراند اليوم : علاج الديدان عند الاطفال

علاج الديدان عند الأطفال، وهو من أكثر الأعراض الشائعة التي يُصاب بها الأطفال في سن مبكرة، وتنتج عن تناول العديد من الأطعمة والأشربة الملوثة، بالإضافة إلى ملامسة الطفل الأماكن الملوثة، نتيجة زحفه على الأرض، كما أن الطفل يرى كل شيئ على إختلاف ما نراه نجن، فنجده دائما يلمس الأشياء ويضعها في فمه.

الديدان التي تُصيب الأطفال هي طفيلات تستوطن الأمعاء، حيث أنها تسبب حكة في الشرج وألم في المعدة، تستوجب زيارة الطبيب،وقبل ذلك يجب تنبيه الأطفال وتعوديهم على السلوكيات والعادات الصحية التي تضمن لهم صحة جيدة، بعيدة عن الإصابة بالأعراض والأمراض وخصوصا الديدان، في هذا الجمهور نقدم طرق علاج الديدان عند الاطفال .

علاج الديدان عند الأطفال طبيعيا

نذكر عدة علاجات طبيعية أثبتت جدارتها في التخلص من الديدان التي تصيب الأطفال وحتى الكبار، إليكم مكوناتها وطرق إستعالها:

منقوع البصل: من خلال نقع عدد من شرائح خضار البصل الطازج في الماء لمدة تُقارب الـ12 ساعة ثم يفصل البصل عن الماء بعد أن يتم تصفيته، ثم يُشرب بعد إضافة قليل من العسل من أجل تحليته، يشرب منه كوب يومياً ويستمر عليه المريض إلى أن يتم طرد كل الديدا الموجودة في أمعائه، كما يجوز حقن الشرج بهذا المنقوع بعد تبريده فإنه نافع جداً .

الثوم : له فائدة كبيرة في عملية قتل الديدان على إختلاف أنواعها للصغار والكبار، حيث يؤخذ عدة فصوص ثوم ويتم بلعها على الريق نيئه فإنها تقتل الديدان تماماً، لكن يستحيل استخدام ذات الطريقة للاطفال لذا نلجا إلى غلي حبات من الثوم في كوب من الحليب ويشرب منه الطفل بعد أن تصبح حرارته معتدلة، كما يحقن من نفس المادة في الشرج ببطء، فإنها تقتل الديدان وبيوضها .

الأناناس : تناول شرائح الأناناس لمدة 3 أيام كاملة دون تناول أي من الأطعمى الأخرى يعمل على التخلص من الديدان .