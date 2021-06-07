تراند اليوم : علاج الصفراء عند الاطفال حديثي الولادة

علاج الصفراء عند الأطفال، وغالبا ما تصيب الأطفال حديثي الولادة ويكون على شكل إصفرار في بشرة وعين الطفلن وهذه الحالة الطبية تتطلب عناية خاصة، وتنتج الصفراء من زيادة مستوى البيليروبين عن الحد الطبيعي في الدم، وتنتج هذه المادة في حال تحلل خلايا الدم الحمراء، فعند زيادة تركيزها في الدم تصبح سامة، ويقوم الكلبد بالتخلص منها لتجنب سمومها ويطرحها في الدم، أو يتخلص منها في الأمعاء ويخرجها مع البراز والبول .

وويادة مادة البيليروبين في الدم يؤدي إلى ظهور الصفراء ويمكن ان يكون العرض فيسولوجيا لعدم إكتمال نمو العديد من أعضاء جسم الطفل، وتظهر علامات الفراء على الطفل بعد اليوم الأول من ولادته، في هذا الجمهور نقدم علاج الصفراء عند الاطفال .

اعراض الصفراء عند الاطفال

علامات التعرف على الصفراء عند الأطفال حديثي الولادة تكون من خلال هذه الأعراض .

تظهر الصفراء في اليوم الثاني من الولادة في الرأس

يزداد ظهور الصفراء في حال الضغط على الجلد

تظهر الصفراء في العينين

تظهر جلياً في الأطراف والجذاع

تغير في توتر العضلات إضافة إلى تشنجات تظهر عند حدوث اليرقان النووي.

تظهر أعراض فقر الدم الانحلالي مثل تضخم الكبد والطحال وظهور الحبرات.

علاج الصفراء عند الاطفال

في أغلب الأحيان لا تحتاج الصفراء عند الأطفال إلى العلاج فقد تختفي بعد مرور أسبوعين على ظهورها، لكن يوجد بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي لخفض البيليروبين .