تراند اليوم : الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال القاهرة 2018

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2018 ،ينتظر أولياء الأمور نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2018 والتي من المتوقع أن يُعلن عنها في الساعات القادمة، حيث أعلنت اللجان المختصة بعملية التنسيق قرب غنتهاءها من فرز الطلبات وعرضها والإعلان عنها، حيث سيتيح موقع بوابة القاهرة التعليمية إلى جانب موقع وزارة التربية والتعليم في القاهرة، نتائج تنسيق القبول في رياض الأطفال بالقاهرة .

وكان قد أعلن عن فتح باب التسجيل في 6 يوليو الماضي، وتقدم أولياء الأمور بطلبات لتسجيل أبناءهم، ثم أُعلن عن فتح مرحلة تعديل التسجيل لمن لديم أخطاء خلال المرحلة الاولى للتسجيل، تمهيداً لفحص لجان التنسيق بمديرية التربية والتعليم ملفات التقديم ليتسنى لها الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة، للمدارس الرسمية لغات، وأيضاً المدارس اللغات الرسمية المتميزة .

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2018

وفي ذات السياق إستفسر اولياء أمور الطلبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنتديات التعليمية عن طريقة الإستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة، حيث ستتيح وزارة التربية والتعليم وبوابة القاهرة التعليمية نتائج تنسيق رياض الأطفال لمن ينطبق عليه الشروط للقبول بمرحلة رياض الأطفال، كما يمكن الإستعلام عن نتيجة التنيق من خلال الدخول إلى أي من المواقع المذكورة بإدخال الرقم القومي للطفل والموجود بشهادة الميلاد .

كما شملت شروط قبول تنسيق رياض الأطفال في القاهرة، على عدم قبول اي ملفات من أولياء أمور الطلبة إلى أن يتم ظهور النتائج الرسمية .

شروط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

التسجيل في الموقع بداية من يوم الجمعة 1 يونيو وحتى يوم السبت 30 من نفس الشهر، دون وجود استنثاءات في المواعيد المحددة.

لا يلتزم ولي الأمر بتقديم أي ملفات ورقية للمدرسة قبل ظهور نتيجة التنسيق.

السن المطلوب للتقديم والقبول في تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم.

يجب أن تكون محل الإقامة في القاهرة ومدون ذلك في بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

يجب إدخال معلومات صحيحة في استمارة التقديم الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بطبع ايصال التقديم ليكون ورقة مطلوبة من أوراق التقديم للمدرسة فيما بعد.

يتحمل ولي الأمر المسئولية كاملة في حالة أي خطأ أو تزوير في البيانات المُدخلة.

يتابع ولي الأمر النتائج والمواعيد خلال المدة المحددة.

الإلتزام بدفع المصروفات إلى المدرسة بعد ظهور النتيجة وخلال الفترة المحددة، وإلا يعتبر التقديم لاغياً ويشطب اسم الطفل.

يختار ولي الأمر اجبارياً خمس رغبات سواء في الإدارة الواحدة أو عدد من الإدارات.

التقديم للأسكندرية من هنا

رابط التقديم لتسجيل رياض الأطفال بالقاهرة من هنا