تراند اليوم : اعراض جلطة الساق

اعراض جلطة الساق وهي من أكثر الأمراض المُنتشرة بشكلٍ كبير بين الناس في هذه الأيام، حيث يتّخذ هذا النوع من الجلطات أشكالًا وأنواعًا كُلّ منها لديه أعراض وطريقة علاج خاصة.

الخثرة أو جلطة السَّاق، تنتُج في حال حُدوث تخثُّر للدم في داخل الأوعية الدموية، مُكونةً الخثرة الدموية، حيث يتمّ تشكّلها في الجدار الداخلي للأوعية الدموية، لعدة أسباب منها، ضموها، أو ضعفها، أو تراكم الدهون فيها، وفي كثير من الأحيان تكون الخثرة صغيرة جدًا، لا يمكن للشخص المصاب أن يشعر بها.

من الممكن أن تزيد خُطورة الجلطة الدمويّة في الساق، بمُساعدة عدة عوامل منها التدخين، إرتفاع ضغط الدم، إضافة إلى إرتفَاع الكوليسترول، والإصابة بمرض السكري، لذا يتوجب على الحالة التوجه فورًا إلى الطبيب بمجرد الشعور ببوادر أو أعراض الجلطة.

اعراض جلطة القدم

يتم التعرف على الإصابة بجلطة الساق بعد ظُهور الأعراض المُوضّحة في الأسفل:

ظهور ورم شديد في المنطقة المصابة

ظهور إحمرار والشعور بألم شديد في المنطقة المصابة

شحوبة القدم وبرودها

إزرقاق في القدم

تمدد في الأوردة السطحية

أسباب حدوث جلطة الساق

عدة أسباب نوضحها لكم تؤدي إلى الإصابة بجلطة الساق .